SOCAR Energy School kasımda başlayacak

SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi enerji sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmeyi teşvik etmek amacıyla iş birliği yaptı.

SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi enerji sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmeyi teşvik etmek amacıyla iş birliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji sektöründe uzmanlaşma imkanı sağlamayı, küresel ve bölgesel enerji alanındaki konuları çok yönlü değerlendirme ve 360 derece bakış açısı edindirmeyi amaçlayan programa ilk yıl katılım ücretsiz olacak.

İş birliği kapsamında hayata geçirilen SOCAR Energy School sertifika programına, 4 Kasım 2022 Cuma gününe kadar 'www.socarenergyschool.com' üzerinden başvuru yapılabilecek.

SOCAR Energy School sertifika programına, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kamu yöneticileri ve özel sektör yöneticileri, basın mensupları ve STK yetkilileri başvurabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından uzman bir jüri tarafından 50 katılımcı belirlenecek. Sertifika programı toplam 63 saat sürecek ve eğitimler online olarak gerçekleştirilecek.

Tasarımı Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU tarafından hazırlanan programda, kamu ve özel sektörden alanında yetkin eğitmenler ve dünyaca ünlü konuşmacılar tarafından günümüzde enerji, enerji talebi, yeni enerji teknolojileri gibi genel konuların yanı sıra elektrik, petrol ve doğal gaz, bölgesel enerji politikaları, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve yasal mevzuat alt başlıklarında eğitimler verilecek. Programı tamamlayan katılımcılar, başarı sertifikası almaya hak kazanacak.

12 Kasım 2022 Cumartesi günü başlayacak sertifika programı 6 hafta sürecek. .