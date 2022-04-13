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SK Deterjan Pazarı iki ödülün sahibi oldu, Yılın Ekonomiye Katkı Yatırımı ve Yılın En İyi Çıkış Yapan Markası seçildi
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TIMETURK / EKONOMİ / SK Deterjan Pazarı iki ödülün sahibi oldu, Yılın Ekonomiye Katkı Yatırımı ve Yılın En İyi Çıkış Yapan Markası seçildi

SK Deterjan Pazarı iki ödülün sahibi oldu, Yılın Ekonomiye Katkı Yatırımı ve Yılın En İyi Çıkış Yapan Markası seçildi

Deterjan sektörüne güçlü bir giriş yapan ve Ankara’da faaliyete geçirdiği tam donanımlı fabrikası ile ülkemizin en hızlı büyüyen markası olma yolunda yürüyen SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi, Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde çifte ödülle ayrıldı. SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi, Yılın Ekonomiye Katkı Yatırımı ve yılın En İyi Çıkış Yapan Markası ödüllerine layık görüldü.

2 Saat Önce
2022-04-13 17:58:33
SK Deterjan Pazarı iki ödülün sahibi oldu, Yılın Ekonomiye Katkı Yatırımı ve Yılın En İyi Çıkış Yapan Markası seçildi

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

DETERJAN PAZARI GLOBAL BİR MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Yılsonuna kadar yurt genelinde 4000 market ve 25.000 kişilik istihdam hedefiyle yatırımlarına devam eden SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi, halkımızın uygun fiyatlı ve kaliteli temizlik ürünlerine erişimini amaçlamaktadır. Deterjan sektörüne sunduğu yeni markaları ve güçlü reklam stratejisi ile global bir marka olma yolunda ilerlemektedir.

SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi, e-ticaret sitesi deterjanpazari.com ile de ürünlerini tüm Türkiye ile buluşturmaktadır.

ANKARA KAHRAMANKAZAN'DA DEV TESİS

Deterjan, araç bakım, kağıt grubu, kişisel hijyen, sarf malzemeleri ve temizlik gereçleri alanında global ölçekte markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen Deterjan Pazarı, sektörün yerli ve milli sermaye ile kurulan en büyük şirketi olmayı hedeflemektedir. .

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