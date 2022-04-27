Size en yakın köy olma iddiasında bir işletme Organik Gurmem

Organik sertifikalı ve natürel ürünlere ulaşmak için Sakarya’da başlayan arayış ulusal ve uluslararası iş yapan bir firmaya dönüştü.

Firma kurucularının kendi çocuklarının ihtiyaçlarını temin etmek için civar köylere yaptıkları seyahatler bir ticari işletmenin doğmasına imkan sağlamış oldu. Bugün İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'daki 3 mağazası ve internet sitesiyle milyonlarca insana “size en yakın köy” sloganıyla hizmet veriyor. Başta bebeklerin ihtiyaçları olmak üzere sürekli ürün yelpazesini geliştiren ve 600 çeşit ürünün bulunduğu Organik Gurmem'i kurucularından Murat Yapar anlattı.

ORGANİK ÜRÜNLER YAYGINLAŞIYOR

Günümüz en önemli meselelerinden biri sağlıklı beslenmek. Birçok gıda üretim yöntemlerinde doğallığını kaybediyor. Bu yüzden de organik ürünlere ulaşmak çok daha önemli hale geldi. Birçok aile organik ürünlere ulaşmak için çok fazla zaman ve para harcıyor. Oysa organik ürünlere ulaşmak çok daha kolay olmalı diyerek işletmelerinin temellerini attıklarını ifade eden Murat Yapar bu hedef doğrultusunda ilerlediklerinin altını çizdi.

SAKARYA'DA BAŞLAYAN YOLCULUK İSTANBUL'A UZANDI

Organik Gurmem 2017 yılında ilk olarak Sakarya'da hizmet vermeye başlamış. Sakarya'da başlayan yolculuk artık İzmit Alikahya ve İstanbul Kadıköy'de devam ediyor. Alikahya Yıldız Konutları'nda faaliyet gösteren Organik Gurmem'de 600 çeşit ürünle çölyak hastalarına, veganlara ve glüten hassasiyeti olan müşterilerin ihtiyaçlarına da cevap verilebiliyor.

HAREKET NOKTASI KENDİ BEBEKLERİ OLDU

Organik, doğal beslenmeyi anneden, esnaflığı ise babadan öğrendiğini vurgulayan Murta Yapar,“ağabeyimin ilk çocuğu, 9 aylıkken sağlık durumlarından dolayı anne sütünden uzak kaldı. Biz de hazır sütle beslememek için keçi sütü arayışına çıktık. O süreçte doğal ürüne ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gördük ve bu yaşadıklarımız bizi bugün buraya getirdi.” dedi.

ALERJİSİ OLAN BEBEKLER İÇİN ÖZELÜRÜNLER

Ağırlıklı olarak bebekler için gıda tasarlayan Organik Gurmem ekibi, alerjisi bulunan bebekler için oldukça zengin bir çeşitlilik sunuyor. Bebekleriniz için yoğurtsuz, sütsüz ve yumurtasız tarhana, organik bebek bisküvisi, bebek krakeri, siyez unlu bebe kurabiyesi, kuskus çeşitleri, sebzeli makarnalar, muhallebi çeşitleri, bebek irmiği ve bebek bakım ürünlerine gönül rahatlığı ile ulaşabilirsiniz.

YEŞİL VE TURUNCU BANT AYRIMI

Organik Gurmem mağazalarında ürünleri vitrinde iki farklı renkte görürseniz şaşırmayın. Yeşil bantlı ürünler organik sertifikalı ürünleri, Turuncu bantlı ürünler ise katkısız doğal ürünleri temsil ediyor.

“İHTİYAÇLARA GÖRE ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”

“5 yıllık firmayız ama bu sektördeki ilk firmalardan biriyiz. Organik gıda sektörü Türkiye'de yeni sayılabilecek bir sektör. Mağazamızı açtığımız da sektör bu kadar gelişmemişti.

“FİYATLARI ULAŞILABİLİR SEVİYEDE TUTMAK İÇİN BÜYÜK GAYRET SARFEDİYORUZ”

İşimizi yaparken de hem kaliteli ürün hem de bu kaliteye uygun fiyatlandırma yapmaya çalışıyoruz. Organik gıda ürün fiyatları normal ürünlere göre daha maliyetli oluyordu ama bu durum eskiden böyleydi. Aradaki makas zamanla daralıyor. Biz de buna uygun ürünler tasarlıyoruz.

“ORGANİK SERTİFİKALI DONDURMA KÜLAHI

Piyasada olmayan organik sertifikalı ürünler tasarlıyoruz. Bu organik sertifikalı ürünlerden bir tanesi de külah. Türkiye'de ilk organik sertifikalı külahı biz yaptık. Sebebi doğal dondurmamız var ve hiç bir katkı maddesi yok içerisinde. Müşteriden gelen taleple birlikte biz kendi sertifikalı organik külahımızı yaptık” diyor.

“KIYMETLİ BİR EKİBİMİZ VAR”

Bizim tasarladığımız ürünlerin hepsini annemiz ve teyzemiz yapıyor. Biz kullanılacak şeyleri söylüyoruz onlarda ürünü ortaya çıkartıyor. Külahı hazırlarken iki hafta boyunca külah yedik. Alışıla gelmiş külah tadını organik ürünler kullanarak yakalayana kadar denemelerimizi sürdürdük. Bizimle birlikte olan iki tane gıda mühendisimiz var. Arkada kıymetli bir ekip var” dedi.

“BEBEK GIDALARI ÖNCELİĞİMİZ”

Biz ağırlıklı olarak bebekler için gıda tasarlıyoruz. Geçen hafta bir anne benim çocuğumun buğdaya alerjisi var dedi. Bizde onun üzerine karabuğdaydan glütensiz tarhana çıkarttık. Önümüzdeki günler de bu ürünümüz de raflarda yerini alacak. Bebeklere uygun alerjen olmayan sebzelerden de gıdalar tasarlayabiliyoruz. Bir tarhana çıkarttık sütsüz ve yumurtasız. Bunu da süt alerjisi olan bebekler için tasarladık. Bunu çıkarmamızın nedeni çocuğunun süt alerjisi olan bir annenin talebi…Butik bir üretimimiz olduğu için her şeyi deneyebilme şansımız oluyor. Büyük bir fabrikanın böyle bir şansı olmaz. Kefir üreten büyük bir fabrika düşünelim alınan makineler sadece kefir üretebilir ama biz kefirde üretebiliriz, yoğurtta yapabiliriz. Butik ve esnek bir üretim alt yapısına sahibiz.

“EKOLOJİK KOLONİ KURMAYI HEDEFLEDİK VE ECOLONİ DOĞDU”

Organik gıda da en büyük sorun hammadde. Organik tarım kısıtlı. Bunun için bir proje geliştirdik. Türkiye genelinde ekolojik üretici kolonisi yani ECOLONİ adını verdiğimiz çalışma ile üreticileri bir arada topladığımız bir koloni oluşturduk. Böylece sertifikalı ürünleri güvenli bir şekilde temin edebiliyoruz.

YURT DIŞINA ORGANİK ÜRÜN İHRACATI BAŞLADI

Bünyemizde topa 600 kalem ürünümüz var. Kendi markamızın yanı sıra organik ürün yapan farklı firmaların ürünleri de mağazalarımızda bulunduruyoruz. Boyner, Trendyol ve Hepsiburada gibi sanal pazarlarda da bulunuyoruz. Bununla birlikte Almanya, Hollanda, ABD'ye ihracatyapıyoruz.

“İŞİN HER İKİ TARAFINDAYIZ”

İkinci kısım ise şöyle, bizim sektörümüzde hem üretimini hem de mağazacılık tarafını yapan yok. Biz işin her iki tarafındayız.

RAFİNE ŞEKERSİZ VE ATALIK UNLU TATLILAR

Sağlıklı ve lezzetli kurabiye mi olur ön yargısını bir kenara bırakıp, organik elma özü ile yapılmış tahinli vegan kurabiye ve hurmalı kurabiye çeşitleri için Organik Gurmem mağazasının yolunu tutabilirsiniz.

MAĞAZA ÇALIŞANLARI DOĞAL BESELNEME ÜZERİNE EĞİTİM ALIYOR

Fiyat olarak da vatandaşın üründen uzak kalmasını istemiyoruz ve bunun dengesini de sağlıyoruz. Birde mağaza personelinin bilgi ve birikimini çok önemsiyoruz. Organik mağazacılığın en gelişmiş yerlerden biri İstanbul. Çok fazla mağaza gezdik ama bilgi birikim seviyesi bizim mağazalarımızda olan bilgi ve birikim yok. Mağazamızda ki personellerimiz ürünler hakkında eğitim alıyor. Bu bilgiyi de Aidin Salih'in Gerçek Şifa adlı kitabından alıyor.

“DOĞAL,ORGANİK VE AYNI ZAMANDA LEZZETLİ”

Organik ürünler lezzetli olmuyor diye düşünülebiliyor ama sadece kurabiye ve dondurma almaya gelen müşterilerimiz var. Biz sadece sırf doğal, organik olsun diye ürün tasarlamıyoruz. Bunun yanında lezzetli olması gerekiyor ki insanlar bunu sürekli yiyebilsin ve keyif alabilsin. Çocuklar kefiri genelde beğenmeyebiliyor ama çilekli kefirimizi birçok çocuk severek tüketiyor. Dükkanlarımız bizim vitrinimiz. Çeşitli illerden şube için talepler oluyor ama oralara ürünlerin ulaşımında sıkıntı yaşayabileceğimizi düşündüğümüz için bunu istemiyoruz. Buradan taze alınabilecek şekilde müşteriye ulaştırmak daha kıymetli. .