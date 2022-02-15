Siyasi liderlere ne kadar elektrik faturası geldi?

Yılbaşından bu yana elektriğe gelen zamlar, parti liderlerinin faturalarına da yansıdı.

Sözcü'nün haberine göre; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a geçen aya göre 2 misli fatura geldi.

BAŞ'A 5 BİN LİRALIK FATURA

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ocak ayında bin 522 lira elektrik faturası ödedi. Şubat ayında 4 bin 979 lira faturayı görünce tepki gösteren Baş, “Eve bir elektrik faturası gelmiş inanamadım. Herhalde Nikola Tesla gizli gizli benim eve gelip elektrik üzerine çalışmalar yapıyor. Başka bir açıklaması olamaz” dedi.

ERBAKAN'A 892 LİRA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ocak ayında 698 lira elektrik faturası ödedi. Sömestr tatili nedeniyle 15 gün evde olmamasına rağmen Erbakan'a Şubat faturası 892 lira geldi. Birinci faturada 35 gün baz alınırken, ikinci yüksek faturada 28 günlük tüketim dikkate alındı.

DESTİCİ'YE 725 LİRA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de elektrik faturasının iki katı geldiğini açıkladı. Destici, “Bana gelen elektrik faturası geçen ay 350 TL, bu ay ise 725 TL civarıydı” dedi.

SP LİDERİNE 10 GÜN İÇİN 300 LİRA

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun elektrik faturası partisinin Başkanlık Divanı'nda espri konusu oldu. Parti yöneticileri yüksek gelen faturalardan dert yanarken SP liderine 300 lira civarında bir elektrik faturası geldiği ortaya çıktı. Karamollaoğlu'na “Size az gelmiş…” yorumları yapıldı. Ancak Karamollaoğlu, o dönemde 20 güne yakın evde yoktu ve hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. Ailesi de bu dönemde evi kullanmadı. Böylece Karamollaoğlu da 10 gün için 300 lira fatura ödedi.

KILIÇDAROĞLU, “ÖDEMEYECEĞİM” DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını da geri al, faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Elektrik zamları geri alınıncaya kadar, faturamı ödemeyeceğim” demişti. .