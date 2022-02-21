Siyah taksi ücreti ne kadar 2022? Siyah taksi kısa mesafe, kilometre kaç TL? Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da siyah taksi uygulaması devreye girmişti. Taksi ücretlerine gelen zamlardan sonra siyah taksi ücretleri de oldukça arttı. Lüks ve konforlu ulaşım için tercih edilen siyah taksi ücretlerine de yeni yılda zam geldi.

Siyah taksi ücreti ne kadar 2022? Siyah taksi kısa mesafe, kilometre kaç TL? Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da siyah taksi uygulaması devreye girmişti. Taksi ücretlerine gelen zamlardan sonra siyah taksi ücretleri de oldukça arttı. Lüks ve konforlu ulaşım için tercih edilen siyah taksi ücretlerine de yeni yılda zam geldi.

Turkuaz ve siyah taksi dönemi, İstanbul'daki mevcut taksileri ve taksici esnafını teknolojiyle buluşturmak için 7 Aralık 2017'de hayata geçirilen iTaksi uygulaması ile başladı. Turkuaz taksi, elektrikli ve D segmenti (üst orta sınıf büyük) araçlarla beraber konfor oranını biraz daha yükseltip, normal taksi plakalarının yer alacağı bir taksi. Siyah taksi ise E segmenti veya VIP denilen bir taksi. Siyah lüks taksiler ocak ayında Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin bünyesinde hizmete başladı.

Siyah taksi ücreti ne kadar 2022?

İstanbul'da 2021 yılı boyunca uygulanan sarı renkli taksi açılış ücreti 5.55 TL, kilometre başına ücreti ise 3.45 TL'dir.

Turkuaz renkli taksilerde ise açılış ücreti 6.38 TL, km başına ücreti ise 3.99 TL'dir.

Siyah renkli lüks taksilerde ise açılış ücreti 9.44 TL, kilometre başına ücreti de 5.84 TL'dir.

İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti ise sarı taksilerde 15 TL iken, turkuaz taksilerde 19 TL, siyah taksilerde ise 25 TL'dir.

Siyah taksi nedir?

Siyah taksi son yıllarda İstanbul'da hizmete giren taksi türüdür. Siyah taksi ise E segmenti veya VIP denilen bir taksidir.Siyah taksiler lüks ve konforlu ulaşım için tercih ediliyor. Siyah taksi ücretleri diğer taksilere göre daha faladır. .