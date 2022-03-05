Sıvıyağ fiyatları ne kadar arttı? Sıvıyağ ne kadar zamlandı? Güncel sıvıyağ fiyatları kaç TL?

Sıvıyağ fiyatları ne kadar arttı? Sıvıyağ ve buğday, ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor. Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik yağ ve un fiyatlarını da etkiledi. Peki ama 1 litrelik, 3 ve 5 litrelik ayçiçek yağı ne kadar oldu? Sıvıyağ ne kadar zamlandı? Güncel sıvıyağ fiyatları kaç TL? İşte merak edilen sıvıyağ fiyatlarındaki son nokta...

Sıvıyağ ve buğday, ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor. Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik yağ ve un fiyatlarını da etkiledi. Peki ama 1 litrelik, 3 ve 5 litrelik ayçiçek yağı ne kadar oldu? Sıvıyağ ne kadar zamlandı? Güncel sıvıyağ fiyatları kaç TL? İşte merak edilen sıvıyağ fiyatlarındaki son nokta...

Sıvıyağ fiyatları daha artar mı?

Sıvıyağ fiyatlarının artacağı geçtiğimiz haftalarda söylenmişti. Rusya ve Ukrayna'dan yüzde 80'ini ithal ettiğimiz sıvıyağın, ilerleyen günlerde tekrar artacağı söyleniyor. Şimdilik konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Sıvıyağ fiyatları ne kadar arttı?

Geçtiğimiz hafta litresi minimum 22 liradan olan ayçiçek yağı bu hafta 44 TL olarak kaydedildi. Tabi bu fiyat markalara ve ayçiçek yağının satıldığı marketlere göre de değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla 1 litrelik yağın fiyatı birçok markette, marka değeri sayesinde 50-60 TL olarak görülebiliyor.

Kırlangıç ayçiçek yağı 4 lt 101,84 TL

Migros ayçiçek yağı 2 lt 51,34 TL

Zade ayçiçek yağı 2 lt 60,69 TL

Evin ayçiçek yağı 5 lt 108,95 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 109,00 TL olarak marketlerdeki raflarda yerini aldı. .