Şişecam, yeni yatırımlarla Avrupa, Türkiye ve ihracat pazarlarında büyüyor

Şişecam Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, 'Macaristan'da yeni bir yatırım kararı aldık. Cam ambalaj pazarında Avrupa'daki ayak izimizi genişletirken, ülkemizin küresel cam ticaretindeki varlığının güçlenmesine de önemli ölçüde katkı sağlayacağız' dedi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Avrupa'daki ilk cam ambalaj üretim tesisi yatırımlarını Macaristan'da hayata geçireceklerini belirterek, 'Cam ambalaj pazarında Avrupa'daki ayak izimizi genişletirken, ülkemizin küresel cam ticaretindeki varlığının güçlenmesine de önemli ölçüde katkı sağlayacağız.' ifadesini kullandı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, küresel cam ligindeki oyun kurucu pozisyonunu güçlendirecek yeni yatırımlar için düğmeye basıyor.

Avrupa'da gelişen cam ambalaj talebine cevap verebilmek için Macaristan'da da yeni bir tesis yatırımı yapacak olan Şişecam, Türkiye'de girdi verdiği lokomotif sektörlerin büyümesini desteklemek amacıyla 2 milyon ton seviyesindeki düzcam üretim kapasitesini 2 yeni float hattı yatırımı ve var olan hatlardaki iyileştirme çalışmaları ile destekleyerek 2,5 milyon tona çıkartacak. Şişecam, bu yeni hat yatırımlarını gerçekleştirirken mevcut hatlarını da soğuk tamirleriyle beraber yeni teknolojiler ve yeni dizayn trendleri doğrultusunda geliştirerek hem ürün çeşitliliği hem verimliliği hem de hat kapasitesini artıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yatırımlarını sürdüren Şişecam'ın, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı ve otomotiv camları gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında dünya cam sanayine yön veren öncü oyunculardan biri olduğunu bildirdi.

Yakın dönemde ABD'deki soda yatırımı hamleleriyle birlikte bugün dört kıtada 14 ülkede 22 bin çalışanla faaliyet gösterdiklerini aktaran Kırman, yenilikçi ürünlerini 150'den fazla ülkede müşterilerle buluşturduklarını kaydetti.

Dünyada cam ev eşyasında ikinci, cam ambalaj ve düzcamda 5'inci büyük üretici konumunda olduklarını vurgulayan Kırman, bunun yanı sıra dünyanın en büyük 8'inci soda üreticisi ve krom kimyasallarında da dünya lideri olduklarını belirtti.

'Tesisimiz, hem Macaristan'ın hem de Avrupa cam ambalaj talebine cevap verecek'

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam'ın cam ambalaj alanındaki faaliyetlerini 4 ülkede toplam 10 üretim tesisi ve yıllık 2,6 milyon ton üretim kapasitesiyle sürdürdüğünü aktararak, Macaristan'daki cam ambalaj tesis yatırımına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

'Küresel cam ambalaj pazarının dörtte birini oluşturan 20 milyon tonluk hacme sahip Avrupa pazarı, sektörün hızlı gelişimi ve şirketimizin mevcut üretim ayak izinin bütünsel bir şekilde geliştirilmesi adına önemli fırsatlar barındırıyor. Avrupa'daki fırsatları da değerlendirmek için yola çıktığımızda Macaristan'da yeni bir yatırım kararı aldık. Avrupa'daki bu ilk cam ambalaj tesis yatırımımızın ilk fırınının 2023 yılında operasyona başlamasını ve 2025 yılı itibarıyla tesisin tam kapasiteye ulaşmasını hedefliyoruz. Tamamlandığında 330 bin tonluk net üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisimiz, hem Macaristan'ın hem de geniş bir coğrafyada Avrupa cam ambalaj talebine cevap verecek. Böylece cam ambalaj pazarında Avrupa'daki ayak izimizi genişletirken, ülkemizin küresel cam ticaretindeki varlığının güçlenmesine de önemli ölçüde katkı sağlayacağız.'

Kırman, Şişecam'ın, üretim kapasitesi açısından Avrupa lideri olduğu düzcam alanında yeni yatırımlarla Türkiye için değer yaratmayı sürdüreceğini bildirdi.

'2024 sonunda düzcam üretim kapasitemizi 2,5 milyon ton düzeylerine çıkarmayı hedefliyoruz'

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kırman, küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamında olağan dışı koşullara rağmen Türkiye'nin cam talebini karşılama ve Türkiye ekonomisi için değer yaratma önceliği kapsamında ara vermeden yatırımları sürdürdüklerini aktararak, 'Ekim 2020'de devreye aldığımız sekizinci fırınımızla birlikte Avrupa'nın en büyük düzcam üssü haline getirdiğimiz Polatlı tesisinin ardından Yenişehir düzcam tesisimizde soğuk tamirini tamamladığımız 6'ncı fırınımızı da ateşleyerek devreye aldık. Yenişehir tesisimizdeki soğuk tamirini sürdürdüğümüz 240 bin ton kapasiteli 5'inci fırını da yılın son çeyreğinde devreye alacağız. Polatlı yatırımımızla Türkiye'de fırın sayımız 8'e çıkmış, Türkiye'deki düzcam üretim kapasitemiz ise 2 milyon tonu aşmış durumdadır.' ifadelerini kullandı.

Şişecam'ın pazarın artan talebini karşılamak, sürdürülebilir ihracatı sağlamak, müşterilerinin ve girdi verdiği sektörlerin büyümesini desteklemek için Türk cam sektörünün konumunu küresel çapta güçlendirecek yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceğini belirten Kırman, şunları kaydetti:

'Satış ciromuzun yüzde 30'unun, faaliyet karımızın yüzde 35'ini oluşturan mimari camlar faaliyet alanı, bugüne kadar devreye aldığımız yeni kapasiteler, yoğun Ar-Ge faaliyetlerimiz ve pazara sunduğumuz yeni katma değerli ürünler ile faaliyetlerimizi güçlendirdiğimiz, pazarı tüm ekosistemi ile geliştirdiğimiz ana faaliyet alanlarımızdan biri olmuştur. Var olan hatlarımızda gerçekleştireceğimiz iyileştirme çalışmaları ve yeni yatırımlar ile 2024 yılı sonunda düzcam üretim kapasitemizi 2,5 milyon ton düzeylerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için bu yıl mimari camlara özel yüksek kapasiteli yeni bir float hattı yatırımını başlatmayı planlıyoruz. 2023 yılında tamamlanmasını planladığımız bu yeni float hattının yanı sıra düzcam kapasitemizi artırmaya yönelik diğer bir adımımız da Kırklareli üretim tesisimizdeki TR1 float hattımızın soğuk tamirini, kapasitesini artırarak gerçekleştirmek olacaktır. 2024 yılında bu hattımızı komple yenileyerek kapasitesini yüzde 40'ın üzerinde artırmayı hedefliyoruz. Bu yatırımımızla birlikte TR1 hattımız, yeni yapılacak float hat ile birlikte en yüksek kapasiteli hatlardan olacaktır. Global pazarlardaki geniş ayak izimizin getirdiği yetkinlikler, üretim ve teknoloji tecrübemiz büyüme adımlarımızı güçlü bir şekilde destekliyor. Bu yetkinliklerle yatırımlarımızı da hızla hayata geçirerek bir yandan artan taleplere hızla cevap veriyor, diğer yandan da sektörümüzün ihracat potansiyelini yeni ve katma değerli ürünlerle destekliyor olacağız.'

'Otocam üretimi için yeni bir float hattı yatırımı yapacağız'

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam için bir diğer stratejik yatırım kararının da otocam alanında olduğunu bildirdi.

Bugüne kadar otomotiv camı faaliyetlerinin hamcamına karşılamaya yönelik olarak düzcam hatlarından destek aldıklarını ancak artık otocam üretiminde ulaştıkları büyüklüğün tek bir float hattını otomotiv hamcamına yönlendirecek seviyelere ulaştığını aktaran Kırman, bu nedenle Türkiye'de yeni bir otomotiv camları float hattı kurmayı ve mevcut durumda otomotiv hamcamı üreten tüm float tesislerini mimari camlara yönlendirmeyi planladıklarını kaydetti.

Kırman, 'Yeni otomotiv floatumuzun dizaynı, yüksek verimlilikle çalışan Endüstri 4.0 çözümleri ile donatılmış olacak. Yapacağımız bu yeni otomotiv ham camı float hattı yatırımı sayesinde TR1 hattımızı, soğuk tamiri ile kapasitesini de yükselterek tamamıyla mimari camlara yönlendiriyor olacağız. Böylelikle bir yandan düzcam alanında bir float hatlık kapasite artışı gerçekeşitrirken, hatlarımızın optimizasyonundan da ilave kapasiteler yaratacağız. Otomotiv hamcamına özel bir float hattı kurulması, otomotiv camları faaliyetimizde de önemli bir verimlilik artışı sağlayacaktır. Otocam iş kolunun otocama özel teknik üretim altyapısı bulunan float hattına sahip olması otocam faaliyetimizin büyümesini ve otomotiv yenileme camı ihracat atılımlarımızı da doğrudan destekleyecektir.' değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.