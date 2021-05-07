Şişecam’ın ilk çeyrekteki net satışları 5,7 milyar TL seviyesine yükseldi

Şirketin, yılın ilk üç ayındaki toplam yatırımları 406 milyon lira, ihracatı ise yaklaşık 153 milyon dolar oldu.

Şişecam'ın 2021 Ocak-Mart dönemine ilişkin konsolide net satışları 5,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde 1,25 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 550 bin ton soda ve 1,2 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam'ın aynı dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşirken, şirketin, yılın ilk üç ayındaki toplam yatırımları 406 milyon TL, ihracatı ise yaklaşık 153 milyon dolar oldu.

- 'İlk çeyrekte salgına rağmen güçlü bir finansal performans sergiledik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, küresel salgının etkisiyle sıra dışı koşulların hakimiyetini koruduğu 2021 yılının ilk çeyreğinde de Şişecam'ın tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde konsolide net satışlarının 5,7 milyar TL seviyesine ulaştığı bilgisini paylaşan Kırman, 'Ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Kurumsal yönetişim kabiliyeti ile yılın ilk çeyreğinde güçlü hedeflerini gerçekleştiren Şişecam, pandemi öncesi dönem olan geçtiğimiz yıl aynı döneminin de üzerinde başarılı bir finansal performans sergileyerek etkin kriz yönetimi kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Kırman, Şişecam'ın 85'inci yılını kutladığını ve 2020 yılında tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

'2020 yılında, uzun dönem stratejilerimiz ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğimiz birleşme sürecini başarıyla tamamladık. Hemen ardından daha entegre, dijital, optimize ve operasyonel açıdan mükemmel bir organizasyon yapısının oluşmasına ve geleceğin Şişecam'ının inşasına yönelik dönüşüm projelerini hayata geçirmeye büyük bir hızla başladık. Yılın devamında da yetkin insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımı ile bütünsel kurumsal yönetim yaklaşımını merkeze alan önemli dönüşüm projelerimizi sürdüreceğiz. Dijital dönüşüm yolculuğumuzu büyük veri kullanımı ile sürdürürken tüm değer zincirinde yüksek sinerji yaratacak etkili kaynak ve varlık yönetimiyle optimizasyonu sağlayacağız. Şişecam'ın yarattığı ekonomik değer ve küresel rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz.”

- 'Yeni yatırımlarla ülkemiz için değer yaratmayı sürdürüyoruz'

Türk cam sanayinin kurucusu Şişecam'ın 85 yılı aşkın geçmişinde, her dönemde olduğu gibi küresel salgın döneminde de olağandışı koşullara rağmen Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünü belirten Kırman açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağandışı koşullara rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ülkemiz ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı da ara vermeden sürdürdük. 2020 yılı ekim ayında devreye aldığımız sekizinci fırınla Avrupa'nın en büyük düzcam üssü haline getirdiğimiz Polatlı tesisinin ardından, Yenişehir düzcam tesisimizde soğuk tamirini tamamladığımız altıncı fırınımızı da ateşleyerek devreye aldık.

Bu fırınla sağlanacak olan yıllık 240 Bin ton ek kapasite ile inşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörünün yoğun taleplerine cevap verebilen arz imkanına erişmiş olduk. Yılın son çeyreğinde Yenişehir tesisimizde soğuk onarımı tamamlanacak olan yine 240 Bin ton kapasiteli beşinci fırının da devreye alınmasının ardından Şişecam, Türkiye'de 2 Milyon tona ulaşan kurulu düzcam üretim kapasitesini aktif olarak kullanarak, Türkiye için değer yaratmaya kesintisiz devam edecektir.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.