Şişecam'ın ilk çeyrek yatırımı 1.2 milyar lira

Şişecam’ın 2022 Ocak-Mart döneminde konsolide net satışları 17 milyar lira, toplam yatırım tutarı 1,2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde ihracatını 240 milyon dolara çıkaran Şirket'in toplam satışlarında uluslararası satışlarının payı yüzde 66 arttı. Şişecam ilk çeyrekte 1,4 milyon ton cam, 1,2 milyon ton soda külü ve yaklaşık 1 milyon ton endüstriyel hammadde üretti.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, faaliyetlerini, ana faaliyet alanlarında dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yürüttüklerini söyledi.

İlk çeyrekte temelini attıkları Macaristan cam ambalaj yatırımından da söz eden Elverici 2022 başında dünyanın önde gelen refrakter üreticilerinden İtalyan Refel firmasını bünyelerine kattıklarını belirtti. Görkem Elverici, “Şişecam, cam alanında yeni fırın yatırımları ve soğuk tamir süreçlerinin plana uygun hayata geçirilmesinde kritik rol oynayan refrakter alanındaki bu yatırımı ile hem Avrupa ve dünya cam piyasasındaki stratejik konumunun daha da güçlenmesini sağlayacak hem de gelişmekte ve büyümekte olan refrakter sektöründe önemli bir oyuncu haline gelecektir.” dedi.

‘RUSYA'DA 8 TESİSİMİZLE FAALİYETİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü ortamda Şişecam'ın hedeflerine ulaştığına dikkat çeken Elverici, Rusya'daki faaliyetlerini örnek gösterdi:

"Akıllı teknoloji kullanımı ve nitelikli insan kaynağı ile ayrışan, ortak akılla yönetilen köklü bir şirket olarak küresel dalgalanmalara karşı en hazır kurumlar arasında yer alıyoruz. Örneğin bugün savaş nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya olan Rusya'da 8 tesisimiz ile faaliyet gösteriyor; cam ambalaj, cam ev eşyası ve düz cam alanında üretim yapıyoruz. Cam ambalaj ve cam ev eşyası alanlarında lider konumda olduğumuz Rusya'da, üretimimizin yüzde 90'dan fazlasını iç pazara satıyor olmamızın da etkisiyle operasyonlarımızı yönetebilir durumdayız.”