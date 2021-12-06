DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Şişecam’dan Katar iddiasına yalanlama
Kuru fasulyeyi pişirirken içine patates koyun! Çünkü...
İngiltere'de Omicron varyantının yayılmaya başladığı bildirildi
Ukrayna-Rusya sorununu hangi olaylar tetikledi? Biden ve Putin görüşmesi gerçekleşecek mi?
ABD'den Rusya'ya ilişkin 'askeri müdahale' açıklaması
IMF'den 'yüksek enflasyon' açıklaması
Tamer Karadağlı: Espri yapmış çocukcağız
Musluk bataryalarınıza yağlı kağıt sürerseniz...
Çin’den Evergrande'in yönetimine müdahale
Erzincan namaz vakitleri (6 Aralık 2021 Pazartesi ile 5 Ocak 2022 Çarşamba)
Katar'ı da kapsayan Körfez turuna çıkıyor
‘ABD Pekin Olimpiyatları'na boykot uygulayacak’
Düzce namaz vakitleri 1 aylık (6 Aralık 2021 Pazartesi ile 5 Ocak 2022 Çarşamba)
Zeytinyağı göğüs kanserinden koruyor

TIMETURK / EKONOMİ / Şişecam’dan Katar iddiasına yalanlama

Şişecam’dan Katar iddiasına yalanlama

Şişecam, bir internet sitesinin ortaya attığı Katar Yatırım Fonu ile anlaşma iddiasının ardından KAP’a açıklama yaptı.

41 Dakika Önce
2021-12-06 23:13:05
Şişecam’dan Katar iddiasına yalanlama

Şirket, söz konusu iddiayı “Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve Şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır” ifadeleriyle yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde bu ülke ile birtakım anlaşmalar yapılacağı belirtilirken bir internet sitesinde bu anlaşmalardan birinin Katar Yatırım Fonu ile Şişecam arasında olacağı öne sürüldü. Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile iddiayı net ifadelerle yalanladı. Şişecam'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"DAYANAĞI YOK"

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve Şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme olmadığı gibi tarafımızın bu konuya ilişkin hiçbir bilgisi de mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş