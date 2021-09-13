Şişecam'dan 4 milyar liralık yeni yatırım açıklaması

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, Ankara'da Polatlı fabrikası yeni üretim hattı açılış töreninde toplamda 4 milyar TL'yi aşan iki yeni yatırım yapacaklarını duyurdu.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cam ürünlerine olan talebin arttığına dikkat çekerken, cam ihtiyacının iç piyasadan karşılanmasını arzu ettiklerini söyledi.

Şişecam Ankara Polatlı'daki üretim hattı açılışında yeni yatırım haberi verdi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, iki yeni float hattı yatırımına başladıklarını, bu yatırımların toplam büyüklüğünün 4 milyar TL üzerinde olacağını söyledi.

Kırman yeni yatırımları açıklamaya devam edeceklerini de belirtti.

Kırman Polatlı'daki toplam yatırımın 2 milyar TL'yi de aştığını söyledi.

Üretim kapasitesinin yüzde 30 artması hedefleniyor

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan ayrı bir açıklamada yeni yatırıma ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Buna göre bu yatırımlar ile Türkiye'deki mevcut yıllık float üretim kapasitesinin yüzde 30 oranında artırılarak 2,6 milyon tona yükseltilmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilecek günlük 1.200 ton kapasiteli mimari cam float hattı yeni yeşil saha yatırımının, hızlı bir ivme ile artan düzcam talebinin karşılanması amacıyla, 24 ay içerisinde devreye alınması planlanıyor. Diğer yandan devreye alınacak günlük 750 ton üretim kapasiteli otomotiv camına yönelik hattın ise 18 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Açıklamaya göre, otomotiv camına yönelik fırın yatırımının tamamlanmasıyla mevcut durumda otocama yönelik üretim yapan Kırklareli TR1 Float hattının mimari cam faaliyetine kaydırılması ve bu hattın 2024 yılında yapılması planlanan soğuk tamir aşamasında günlük üretim kapasitesinin 1.000 ton seviyesine kadar yükseltilmesi hedefleniyor.

Erdoğan: Cam ihtiyacının iç piyasadan karşılanmasını arzu ediyoruz

Şişecam'ın üretim hattı açılışında konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam'ın yatırımlarının sağlıklı büyümeye verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Cam ürünlerine olan talebin arttığına dikkat çeken Erdoğan, cam ihtiyacının iç piyasadan karşılanmasını arzu ettiklerini söyledi.

Erdoğan'ın söz konusu yatırımla ilgili konuşmasında şu ifadeler öne çıktı:

Şişecam Polatlı Düzcam üretim tesisinin açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. 1935'te üretim serüvenine başlayan Şişecam, cam sektöründe bugün ülkemizin en prestijli markalarından biri.

14 ülkede üretim yapan Şişecam, 156 ülkeye aşan ihracatıyla küresel bir oyuncu. Yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlıyor. Dünyada cam ev eşyasında ilk 3'te cam ambalaj ve düz camda ilk 5'te yer alıyor. 86 yıldır istikrarlı artan pazar payı firmanın üretime ihracata ve sağlıklı büyümeye verdiği önemi gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.