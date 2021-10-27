Şişecam, 4,09 milyar TL net kâr açıkladı

Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamada, 2021 yılının ilk 9 ayında 4,09 milyar TL net dönem kârı elde ettiğini duyurdu.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, 2021 yılının 3. çeyreğine dair finansallarını paylaştı. Şişecam 2021 yılının ilk 9 ayında 4,09 milyar TL net dönem kârı elde ederken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1,39 milyar TL seviyesindeydi.

Şirketin 3. çeyrek kârı geçen yıl 865 milyon TL iken, bu yıl 1,35 milyar TL'ye yükseldi. Böylece, şirketin 3. çeyrek kârı konsensus beklentisi olan 1,24 milyar TL'nin üzerinde açıklandı. Eylül ayı sonu itibarıyla konsolide net satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 21.013 milyon TL olarak gerçekleşti.

Brüt kâr marjı yüzde 35, brüt kar ise 7,432 milyon TL seviyesinde oldu. FAVÖK marjında kademeli olarak sürmekte olan iyileşme, Eylül döneminde de devam etmiş ve 9. ay sonu itibarıyla konsolide FAVÖK marjı yüzde 31 oranında gerçekleşti. 2021 yılı Eylül sonu itibarıyla 6,528 milyon TL seviyesindeki konsolide FAVÖK hacmine ulaşıldı. AA

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