Şirketlerden enflasyon uyarıları

Küresel piyasalar ABD'deki enflasyonun geçici ve genele yayılan bir nitelik taşıyıp taşımadığını tartışırken, ABD şirketlerinden gelen enflasyon yorumları bu konudaki endişelerin yersiz olmadığına işaret etti.

Fed üyelerinden enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna dair kararlı açıklamalar gelmeye devam ederken ABD reel sektörü farklı bir resim çiziyor.

Geçtiğimiz hafta bilançolarını açıklamaya başlayan S&P 500 şirketlerinin yatırımcı telekonferanslarının yüzde 87'sinde enflasyondan bahsedildi. Bu oran geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde yüzde 33'te kalmıştı.

PepsiCo gibi nihai tüketim ürünleri üreten şirketlerde enflasyon vurgusu daha belirgin oldu. PepsiCo CFO'su Hugh Johnston, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte “Enflasyonun geçici olacağını varsaymıyorum. Enflasyon gelecek yılın önemli bir bölümünde de bizimle olacak” diye konuştu. Johnston telekonferansta artan maliyetlerin müşteriye daha hızlı yansımasının yılın en büyük temalarından biri olduğunu belirtmişti.

Powell: Fiyat gelişmeleri özgün nitelikte

Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta ABD'de enflasyonun geçici olduğuna ve genele yayılmadığına ilişkin açıklamalarına devam etmişti.

Powell, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ndeki sunumunda enflasyonun hedef seviye olan yüzde 2'nin üzerinde seyretmesinin ekonominin yeniden açılmasına bağlı bir şok olduğunu söyledi ve "Elbette biz de bu durumdan memnun değiliz" diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, ABD'deki fiyat gelişmelerini özgün bir gelişme olarak nitelendirirken, Fed'in gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Powell konuyla ilgili olarak "Temel durumu ve ayrıca riskleri anlamaya gerçekten çabalıyoruz" dedi.

Powell, konuşmasında enflasyonun ikinci el arabalar gibi belli alanlarda odaklandığına dikkat çekerken enflasyondaki yükselişlerin geçici olduğu yönündeki düşüncesini yeniden ifade etti.

Bloomberg

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.