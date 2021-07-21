Şirketler e-ticaret ile sürdürülebilir büyüyecek

Pandemi döneminde e-ticaret sektörü yalnızca tüketicilerin temel mal ve hizmetlere ulaşmalarında değil, aynı zamanda işletmelerin bu dönemde ürünlerini veya hizmetlerini tüketiciye iletebilmelerinde kritik bir rol oynuyor.

Salgın süreci ile birlikte e-ticaret sektörü yalnızca tüketicilerin temel mal ve hizmetlere ulaşmalarında değil, aynı zamanda işletmelerin bu dönemde ürünlerini veya hizmetlerini tüketiciye iletebilmelerinde kritik önem taşımakta. Yapılan araştırmalar tüketicinin alışveriş alışkanlıklarında yaşanan bu değişimin büyük oranda kalıcı olduğunu ve pandemi sonrasındaki dönemde de varlığını sürdüreceğini öngörüyor. Deloitte Digital tarafından açıklanan "Ekonominin Dönüştürücü Gücü: E-Ticaret Etki Analizi 2020 Raporu" sonuçlarına göre ise 2021 yılında küresel e-ticaret hacminin yüzde 14 artış göstererek 4,9 trilyon dolar seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

E-ticaretin, tüketicilere sunduğu kolay alışveriş imkanı, ürün çeşitliliği, fiyat uygunluğu ve zaman tasarrufu gibi kritik faktörlerin yanı sıra, önümüzdeki birkaç yıl içinde yaşanması beklenen bu büyümeler odağında sektörde, yüzde 20'nin üzerinde istihdam artışı kaydedilmesi de bekleniyor. Bu bağlamda e-ticaret sektörü ilerleyen dönemlerde de büyük iş imkanları sağlayan bir yapıya dönüşümünü sürdürecek.

Dış ticaret ile daha fazla yoğunlaşma

Bu noktada birkaç yıl içerisinde, daha fazla firma, KOBİ ve girişim faaliyetlerini e- ticaret ve e-ihracat gibi alanlara yönlendirecek. Bu da e-ticaret endüstrisindeki rekabetin daha da yoğunlaşacağı anlamına geliyor.

Brendfoni İş Geliştirme Direktörü Nicat Ahmadov, şirketlerin, girişimlerin ve KOBİ'lerin, yaşanan bu büyümeyi ve artan rekabeti yakından takip etmelerine ve bu doğrultuda planlamalarını yapmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Gelecek ticareti neredeyse tamamen çevrimiçi satışlarla ilgili olacak. Önümüzdeki on yıllar, e-ticaret ve e-ihracata dahil olan tüm şirketler için son derece yüksek bir satış hacmine işaret ediyor. Bu satış hacimleri Brendfoni gibi pazaryerleri sayesinde tüm perakende satıcılarının sadece yurt içi pazarında değil yurt dışındaki pek çok pazarda da aktif bir şekilde yer almalarına olanak tanıyor. Brendfoni olarak Türk markalarını halihazırda 10 milyonu aşkın Azerbaycan müşterisi ile buluşturuyoruz. 2022 yılı itibariyle ise bu markaları 300 milyona yakın potansiyel e-ticaret müşterisinin bulunduğu BDT pazarıyla da buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Konjonktürü iyi takip etmek önemli

E-ticaret ekseninde gelişen e-ihracat, kıyasıya rekabetin sürdüğü ilgili pazarlarda şirketlerin başarılı olmaları için müşterilere ürün ve hizmetler sunmaktan daha öte bir yapı olarak dikkat çekiyor. Hedef pazarınızı, konumunuzu, seçeceğiniz kargoları/kuryeleri, teslimat sürelerini, beklentileri, yeni ürünleri, sezonları, trendleri kısacası ilgili tüm faktörleri dengelemek son derece önem taşıyor.

Sitenize en uygun çözüm

E-ticaret ve e-ihracatta tüketicinin marka ile etkileşime geçeceği ve marka deneyimini yaşayacağı en önemli kanal doğaldır ki web siteniz olacaktır. Bu yüzden şirketinize ait web sitesini çok dili hale getirmek kritik bir önem taşıyor. Ayrıca web sitenizi veya uygulamanızı basit ama dikkat çekici ve tüketicinin ihtiyacı doğrultusunda düzenleyin. Karmaşık öğeler, dikkat dağıtıcı renkler ve tasarımlar kullanmaktan kaçının.

Teknolojinin ensesinde olmak

Teknoloji bu noktada e-ihracat yapan şirketin en yakın ekip arkadaşı olacaktır. E-ihracat faaliyetlerini geliştirmek, hedef kitlenizi ve hedef pazarınızı daha iyi anlamak için farklı teknolojik araçlara yatırım yapın. Gelişmiş analitik yazılımlar kullanmak, hangi ürünlerin en çok sattığını belirleme, dönemsel performansı doğru değerlendirme, kampanya kurgusunun etkinliği gibi durumlar için ürünlerin dağılımını belirlemede faydalı olacaktır. Teknoloji, tüketicinin talebini önceden tahmin etmenize ve buna hazırlanmanıza yardımcı olabilir. Zamandan tasarruf etmemize olanak sağladığı ve insan çabasını en aza indirdiği için otomasyonu mümkün olduğunca kullanmakta fayda var.

Kampanyaların vazgeçilmezliği

Ayrıca şirket, ürün ya da hizmeti ile müşteri arasında bir deneyim yaratmak için ilgili pazarlarda yerel dille etkileyici bir kampanya yürütebilir, sosyal medya reklamlarına yatırım yapabilir, arama motoru reklamları yayınlayabilir, ürünün veya hizmetin profesyoneller tarafından deneyimlemelerini sağlayabilir ve sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlar yapabilir ve daha yaratıcı uygulamalar içerisinde yer almayı planlayabilirsiniz.

"Uluslararası düşünme" adımları

Uluslararası ödeme hizmeti sunan bir şirket ile çalışmaya özen gösterin. Araştırmalar, ödeme verileri etkili bir şekilde ayıklanır ve doğru kullanılırsa, işletmelerin yetkilendirme oranlarını optimize etmek ve geliri artırmak için daha akıllı kararlar vermelerine olanak tanıdığını ortaya koyuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.