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Sıra emeklilerde! Seyyanen zam gündemde

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammının ardından gözler emeklilere yapılacak zamma çevrildi. Emeklilere, seyyanen zam yapılması gündemde.

2 Saat Önce
2021-12-18 07:29:40
Sıra emeklilerde! Seyyanen zam gündemde

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammının ardından sıra emeklilere ve 3600 ek göstergeden yararlanacak memurlara geldi.

Asgari ücretlinin 2022 yılında alacakları zammın açıklanmasının ardından gözler, ikinci aşamada emekliye yapılacak zam oranında olacak. Bu kapsamda, 2 bin liranın altında emekli maaşı alan kimsenin kalmaması için çalışma yapan hükümetin gündeminde, emeklilere seyyanen zam da var. Yeni yılla birlikte ayrıca emekli maaşlarına enflasyon farkı eklenecek.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur" ifadelerini kullanarak 3600 ek gösterge için bakanlıkta kurulan kurulun, çalışmalarını tamamladığını söylemişti. Kurulun, bütçe görüşmelerinin ardından toplanarak çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Ek göstergeden milyonlarca memur ve memur emeklisi yararlanacak.

SÖZLEŞMELİLER KADROYA

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için çalışmalar da yılbaşında başlayacak. İsteyen personelin kadroya girmesini sağlayacak çalışmalar yürütülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, diğer bakanlıklar ve kamu kuruluşları ile de değerlendirmeler yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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