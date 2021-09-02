Singapur'dan 'kripto para' kararı

Kripto paralarla alakalı çok daha ılımlı bir tavır sergileyen Singapur ilk kripto hizmet lisansını verdi. Ülkenin en büyük ödeme şirketlerinden olan FOMO Pay yerel düzenleyicilerden aldığı lisansla birlikte resmi izinlerle yoluna devam ediyor.

Kripto paralarla alakalı çok daha ılımlı bir tavır sergileyen Singapur ilk kripto hizmet lisansını verdi. Ülkenin en büyük ödeme şirketlerinden olan FOMO Pay yerel düzenleyicilerden aldığı lisansla birlikte resmi izinlerle yoluna devam ediyor. Söz konusu lisans, Dijital Ödeme Simgesi Hizmetlerinin (DPTS) sağlanmasıyla alakalı.

İlk Lisans Verildi

FOMO Pay almış olduğu lisansla birlikte birçok ayrıcalığa sahip olacak. Singapur vatandaşlarına artık resmi izinli şekilde hizmet verecek olan şirket CBDC çalışmalarında da resmen görev alacak. Kullanıcılar online ödeme işlemlerini FOMO Pay ile kolayca yapabilecek. Şirket bankalarla sorunsuz şekilde çalışacak ve hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmayacak.

Şirket müşterilerine sunduğu hizmetleri genişletmeyi ve sınır ötesi ödemeler konusunda daha iyi bir alternatif olmayı hedefliyor.

FOMO Pay CEO'su ve Kurucusu Louis Liu açıklamasında şunları söyledi:

“Singapur'un lider FinTech şirketlerinden biri olduğumuz için gururluyuz. Ekibimi uyumluluk süreçlerinde gösterdikleri gayretten dolayı tebrik ediyorum. Prosedürler, risk yönetim sistemleri ve uyumluluk politikaları konusunda aralıksız çaba gösterdiler. Müşterilerimizin ödeme ihtiyaçlarını güvenli şekilde karşılayabilmek için düzenleyicilerle yakın çalışmamızı devam ettireceğiz”.

FOMO Pay almış olduğu lisansla ülkedeki pazar payını da güçlendirmiş oldu.

FOMO Pay

Ülkedeki en büyük kurumsal ödeme çözümlerinden olan FOMO Pay yaklaşık 10.000 şirket tarafından kullanılıyor. Müşterileri arasında perakende, telekom, turizm ve konaklama, yiyecek ve içecek gibi çok farklı sektörlerden şirketler bulunuyor.

Yakın zamanda Malezya'daki OCBC Bank ile ortaklık kuran FOMO Pay sınır ötesi ödemeler konusunda ciddi ar-ge çalışmaları yaptı. Ülkede geçtiğimiz yıl Ocak ayında yürürlüğe giren yasanın gereği olarak kripto para borsalarının ve token ödeme hizmetleri veren şirketlerin lisans alması gerekiyor.

Hali hazırda ülkede hizmet veren Binance, Coinbase ve Gemini gibi kurumsal borsaların lisans süreçlerini tamamlayana kadar sahip oldukları bir geçici lisansları bulunuyor. Singapur Merkez Bankası yakın zamanda yaptığı bir açıklamada birden fazla şirkete kripto para hizmet lisansı vereceğini duyurmuştu. Bunlardan ilki FOMO Pay oldu, sırada Binance ve Coinbase gibi borsalar bulunuyor.

Kaynak: bitcoinhaber.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.