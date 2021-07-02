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Sincan'da hasat zamanı

Sincan Belediyesi yerli tarımsal üretime başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü destek verdi, Sincan Ziraat Odası toprağı tohumla buluşturdu. Bin bir emek verilerek ekilen ürünler hasat edilmeye başlandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, biçerdövere binerek mahsulü topladı. Elde edilen ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

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02.07.2021 13:48:09
Sincan'da hasat zamanı

Sosyal ve üreten belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Sincan Belediyesi; tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilere örnek olmak ve ilçenin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla geçtiğimiz yıl önemli bir projeyi hayata geçirmiş, tarımsal üretim alanını hizmete açmıştı. Sincan Ziraat Odası işbirliğiyle mülkiyeti Sincan Belediyesine ait olan Polatlar Mahallesindeki tarımsal üretim alanında beklenen an geldi,ilk mahsuller alınmaya başladı.

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Başkan Ercan Biçerdövere Bindi, Ekin Biçti

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü destek verdi, Sincan Ziraat Odası toprağı tohumla buluşturdu. Yaz ayının gelmesiyle olgunlaşan ekinler hasat edilmeye başladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan biçerdövere binerek tahılları biçti. Elde edilen ürün kamyonlara yüklendi. Başkan Ercan ve Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez nohut ekilen tarlaları da inceledi. Elde edilen ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarım ve üretimin önemine dikkati çekti. Başkan Ercan, “Geçen yıl hizmete açtığımız tarımsal üretim alanımızdan ilk mahsulleri almaya başladık. Zamanı geldiğinde nohut, mercimek gibi diğer mahsulleri de hasat ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Tarımsal üretimi arttırarak hem vatandaşlarımıza destek olacağız, hem de Sincanımızda üretimi teşvik edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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