Simge Sarıoğlu Kılıç: Yatırımlara devam ediyor

Güzellik Sektörünün lider isimlerinden Simge sarıoğlu kılıç Etilerdeki güzellik merkezlerine yeni yatırımlar yaptıklarını söyledi.

"Sektörde çok iddialıyız çünkü Kadınların hayal ettikleri güzellik normlarını Önceden tahmin edip, Dünyadaki tüm yenilikleri yakından takip ediyoruz "dedi ve 2021 yazı için yurtdışından getirdikleri bu cihazlarla bir çok bayanın Hayal ettikleri Fiziğe kavuşacakları söylediler.

Simge Sarıoğlu kılıç

Ünlü sosyal medya fenomeni Türkiye genelinde güzellik ve bakım hizmetleriyle adından söz ettiren Simge Sarıoğlu kusursuz fiziği ile de epeyce gündem de evli ve çocuklu olan Simge Sarıoğlu sosyal medya'da giyim tarzıyla da ön plana çıkan güzel fenomen başarısını onu destekleyen eşi ve çocuğuna borçlu olduğunu söyledi ve başarının hırs ve azimle ne kadar büyüyeceği'ni böylelikle göstermiş oldu.

Simge Sarıoğlu'nun açıklaması da şöyle;



İşimi severek yapıyorum bundan dolayı başarılar ardı ardını kovalıyor titizlikle verdiğim hizmetin karşılığını alıyorum ve altın kural olarak verdiğim samimiyeti ve içtenliği'mi.gösteriyorum

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.