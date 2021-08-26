'Silikonlu kadınlar' başarıyı böyle yakaladı!

İnovasyon ve Ar-Ge ile birlikte girişimcilerin odağında bulunan ve tüm dünyaya teknolojik atılımlarıyla yön veren Silikon Vadisi'nde sadece erkekler değil girişimci kadınlar da damgasını vurmaya devam ediyor.

Teknolojinin üssü konumunda bulunan Silikon Vadisi'ne Türkiye'den her yaş grubundan girişimcilerin de ilgisi yoğun.

Kuzey Kaliforniya'daki San Francisco Körfez Bölgesi'nin güneyinde kalan; ileri teknoloji, inovasyon, risk sermayesi ve sosyal medya şirketlerinin küresel merkezi olan bölge Santa Clara'yı kapsıyor.

Adı nereden geliyor?

Bölgenin adı, silikon tabanlı MOSFET ve yonga tasarım ve üretiminde uzmanlaşmış çok sayıda firmanın bu bölgede kurulmasından gelmektedir.ABD'deki risk sermayesi yatırımlarının üçte bir Silikon Vadisi şirketlerine yapılmakta. Bölge, girişimcilik ekosisteminin ve bilimsel gelişimin merkezi haline gelmiştir. Silikon tabanlı entegre devre, mikroişlemci, mikrobilgisayar ve daha birçok teknoloji Silikon Vadisi'nde icat edildi...

İnovasyon ve Ar-Ge ile birlikte girişimcilerin odağında bulunan ve tüm dünyaya teknolojik atılımlarıyla yön veren Silikon Vadisi'nde sadece erkekler değil girişimci kadınlar da damgasını vurmaya devam ediyor.

İşte Silikon Vadisi'ne ilham veren kadınlardan bazıları:

Polyvore'nin Kurucu Ortağı ve CEO'su: Jess Lee

Yahoo tarafından satın alınan stil ve alışveriş platformu Polyvore'nin CEO'su ve aynı zamanda kurucu ortağı. Küçüklüğünde matematiğe ve bilime olan sevgisini keşfeden Jess Lee, üniversitede bilgisayar bilimi dersi aldıktan sonra programlama alanına da ilgi duymaya başlar. Google Haritalar'ın ürün yöneticiliğinden başarılı bir girişimci olmaya giden yolda iyi bir ekip kurmanın önemine inanıp başarılı bir lider olmuştur. Şirketi Polyvore; kadınlar için en iyi 100 şirket arasında

Lumoid'in Kurucusu: Aarthi Ramamurthy

Asıl mesleği eğitim mühendisliği. Üniversiteden mezun olmadan Microsoft tarafından işe alındı. Daha sonra XBox, Visual Studio ve Netflix'te çalışma şansı da buldu. e-ticaret ve teknoloji alanında yaptığı çalışmalara dayanarak Lumoid isimli platformu kurdu. Bu platform diğer e-ticaret sitelerinden farklı olarak “Önce dene” felsefesiyle çalışmakta.Beğendiğiniz iki ürün varsa fiziksel perakendeciye gitmeden ikisini de birkaç günlüğüne belli ücret karşılığında kiralayıp bu sürecin neticesinde beğendiğinizi satın alabiliyorsunuz.

Lynda.com'un Kurucu Ortağı: Lynda Weinman

2015'te çevrim içi iş ağı Linkedln tarafından satın alınan lynda.com'un kurucusu Lynda Susan Weinman, aynı zamanda bilgisayar eğitmeni ve yazar. Daha evvel animasyon alanında çalışan Lynda Weinman, lynda.com'da web tasarımı ile ilgili kitaplar, yazılım ve teknoloji kursları gibi öğretici içerikler, eğitim videoları paylaşmıştır. Birçok insan lynda.com'un sunduğu kaliteli online kurslar sayesinde bilmediği konular hakkında efektif bilgiler ediniyor.

Brit+Co'nun Kurucusu: Brit Morin

“Her girişimin kendine özgü yolculuğu vardır.” değerlendirmesinde bulunan Morin, üniversiteden mezun olur olmaz Silikon Vadisi'ne taşındı. Apple ve Google gibi şirketlerde çalıştıktan sonra Brit+Co'yu kurmak üzere 25 yaşında işinden ayrıldı. Brit+Co; kadınlar için kendin yap (DIY) fikirlerinden güzellik, moda, sağlık ve beslenmeye kadar pek çok konuda ilham verici bilgiler paylaşılan bir platform. İçinde dijital konular, yatırım ve farklı hobilerle ilgili “online“ eğitimler de barındırıyor. Brit Morin bu platform sayesinde 2015 yılında “BBC'nin 100 Kadını”ndan biri seçildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.