DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya: Batı’nın baskı için Belarus’a yaptırımları hukukla çelişiyor
33 ülke ‘sıfır emisyonlu' araçlara geçiş için imza attı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 757 bin 417’ye çıktı
Başak Cengiz kimdir? Başak Cengiz'in katili kim? Başak Cengiz neden öldürüldü?
Pandemide meslek değişti, restoranlar ustasız kaldı
Saçlarınız sürekli yıpranıp kırılıyorsa...
Akaryakıtın tüketiciye satışına kadar anlık takip
Samuray nedir? Samuray kılıcı nedir?
İran şahları kullanıyordu; her biri servet değerinde
Sararmış lavabolar doğal malzemelerle nasıl temizlenir?
Silahlı drone Songar'dan ihracat hamlesi
ABD’li ünlü yatırımcının Bitcoin pişmanlığı
Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2021-2022 ortaokulda sınıf tekrarı var mı?
Polonya, 15 bin askerini sınırdaki göçmenleri 'püskürtmekle' görevlendirdi
Samuray kılıçlı vahşette yeni detaylar: Evden cinayet işlemek için çıktım

TIMETURK / EKONOMİ / Silahlı drone Songar'dan ihracat hamlesi

Silahlı drone Songar'dan ihracat hamlesi

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, '2 ülkeye Songar’ı ihraç ettik. 3 farklı ülkeyle de ciddi görüşmelerimiz var, sözleşme imzalama aşamasına geldik.' dedi.

1 Saat Önce
2021-11-10 17:05:58
Silahlı drone Songar'dan ihracat hamlesi

Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar, ihracata yönelik adımlarını hızlandırdı. Asisguard, Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda ürün ve kabiliyetlerini sergiledi. Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, yaptığı açıklamada, Songar'ı Türkiye'de 4 farklı kuvvete teslim ettiklerini ve araçların kullanımda olduğunu söyledi.

Platforma yeni silah yükleri ekledikçe bunları envantere katmak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na ilettiklerini ve olumlu karşılandığını anlatan Düzgün, "5,56 milimetre silahın yanında 40 milimetrelik bomba atar faydalı yükümüz de kullanılmakta, güvenlik güçlerimizin hizmete sunmuş bulunmaktayız. Hedefimiz birden fazla drone satmak yerine tek drone ile farklı faydalı yükleri kullanım konseptine göre güvenlik güçlerine kazandırmak istiyoruz. Bunun ikinci adımı bomba atar idi. Şu anda bir kuvvetimizde bomba atarımız kullanılıyor." dedi.

“Pek yakında füze opsiyonu”

thumbs_b_c_849fd5bc72eb1a67e4f7f0b68ce876a6

Düzgün, toplumsal olaylara müdahaleye yönelik sis bombası atmak üzerine bir faydalı yükü de yakında göreve hazır hale getireceklerini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Eren" ismini verdiği ve TÜBİTAK BİLGEM, HAVELSAN ve Asisguard arasında fuarda protokol imzalanarak taçlandırılacak yüksek güç lazer sisteminin Songar'a entegrasyonu çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Düzgün, "Bunun yanında da pek yakında ama çalışmalarımızın hızla devam ettiği bir füze opsiyonumuz da görünmekte." ifadelerini kullandı.

İş geliştirme çalışmalarının tohum atmaya benzediğini, uzun süre itinayla çalışılmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Düzgün, "2 ülkeye Songar'ı ihraç ettik. Üç farklı ülkeyle de ciddi görüşmelerimiz var, sözleşme imzalama aşamasına geldik. Yani aslında çok fazla talep var, çok fazla fiyat teklifi verdiğimiz ülke var. İkisi başarıya ulaşmış üçü ise başarıya çok az kalmış Songar satışlarımız bulunmakta." diye konuştu.

Düzgün, ihraç edilecek Songar'ın ilk aşamada 5,56 milimetre otomatik makineli tüfekle donatılacağını, ilerleyen dönemde de farklı faydalı yükleri de ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş