Şıklığın yolu bu bayram da Kiğılı'dan geçiyor

Erkek giyiminin en köklü markalarından Kiğılı, Kurban Bayramı'na özel sunduğu kampanyasını başlattı. 30 Haziran-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında tişört, gömlek, pantolon ve takım elbise gibi seçili ürünlerde tüm indirimlere ek geçerli kampanyalar sadece Kiğılı mağazalarından alınan ürünlerde geçerli olacak.

Yenilikçi ve öncü atılımlarıyla Türkiye erkek giyimine değer katan Kiğılı, bu Kurban Bayramı'nda da erkeklerin vazgeçilmez adresi olacak. Kiğılı, bayrama özel sunduğu kampanya kapsamında 30 Haziran-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında tüm indirimlere ek 1500 TL ve üzeri alışverişlerde anında 200 TL, 3000 TL ve üzeri alışverişlerde de anında 500 TL indirim fırsatı sunuyor.

2 ürüne yüzde 10, 3 ve üzeri ürüne ise yüzde 20 indirim

Sezonun en trend ürünlerinin yer aldığı Kiğılı koleksiyonları bu bayram erkekleri renkli bir moda yolculuğuna çıkaracak fırsatlar sunuyor. Tişört, gömlek, pantolon ve takım elbise çeşitlerinde seçili ürünlerde geçerli olan 2 ürüne yüzde 10, 3 ve üzeri ürüne ise yüzde 20 indirim, bu bayram rahat giyinmekten hoşlanan, pratik ve konforlu bir stili benimseyen erkeklerin vazgeçilmezi olacak.

Bayram öncesinde yüzlerce indirimli seçenek Kiğılı'da

Bayrama özel kampanyalarda yer alan sezonun yenilikçi parçaları, erkekleri rahatlığın ayrıcalığıyla buluştururken göz alıcı duruşunu da öne çıkartıyor. Yüzde yüz pamuk iplikten üretilerek sıcak havalarda teri emen ürünlerden, nano teknolojik kumaşlardan üretilerek leke tutmayan ve ütü gerektirmeyen kıyafetlere kadar erkeklere birçok seçenek sunan Kiğılı, bayram alışverişinde hem fiyatları hem de kaliteli ürünleriyle tarz sahibi erkeklerin adresi olacak. .