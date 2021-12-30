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Sigortaya tabi mevduat tutarı yükseltildi

TIMETURK / EKONOMİ / Sigortaya tabi mevduat tutarı yükseltildi

Sigortaya tabi mevduat tutarı yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limiti 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkarıld

2 Saat Önce
2021-12-30 09:14:54
Sigortaya tabi mevduat tutarı yükseltildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.

TMSF'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar kapsamında, değişen yeniden değerleme oranları doğrultusunda halihazırda 150 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin lira olarak belirlendi. Bu karar, 2022 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.

Kararın uygulanmasında gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sigorta ve Risk izleme Daire Başkanlığı yetkili olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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