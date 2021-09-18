Sigortada artış ve hasar indirimi tespiti

Aracın hasarsızlık kaydı, aracın türü, aracın ili, markası ve aracın sahibinin yaşı prim hesaplamada belirgindir.

Aracınızın kasko ve trafik sigortasını yaptırdıktan sonra dikkat etmeniz gereken şey; aracınızı kullanma sürecinde yaptığınız ya da yapacağınız araca yönelik uygulamaların hangi durumlarda kasko ve sigortaya olumlu-olumsuz yansıyıp yansımayacağı.

Elbette kaskonuzun kapsamı ve sigortanızın içeriği bunda etkili. Her yıl yaptıracağınız sigorta ve kaskodaki indirim ve artışlara hangi esaslarda maruz kalacağınız.

Trafik sigortası priminin hesaplanmasında yer alan etkenlerden birisi aracın kayıtlı olduğu yerdir.

Aracın kayıtlı olduğu il trafik sigorta primini etkiler.

Aracın hasarsızlık kaydı, aracın türü, aracın ili, markası ve aracın sahibinin yaşı prim hesaplamada belirgindir.

Hesaplamada hasarsızlık indirimi önemli. Aracın ve sürücüsünün önceki yıllarda kaza yapıp yapmadığı ödemelerin artış yaza azalışına sirayet eder.

Primi artış yönünde etkileyen süreç

Gelin isterseniz buna bir tablo ile bakalım:

Sigorta basamaklarında ilk kademede sigortalı olarak geçirilen 3 yıl üst üste hasar kaydı varsa yüzde 150 etkiler

İkinci kademede sigortalı oylarak son iki yılda kayıt varsa yüzde 100 etkiler.

Üçüncü kademede son bir yıldaki hasar kaydı yüzde 50 etkiler.

Hasar indiriminde kademe

Hasarsızlık indirimi yönünden bakıldığında

Dördüncü kademede ilk defa trafiğe çıkmada belli bir değişim görülmez.

Beşinci kademede sigortalı geçirilen sürede son bir yılda hasar kaydı yoksa yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Altıncı kademede sigortalı geçirilen son 3 yılda hasarsızlık varsa yüzde 45 indirim uygulanıyor.

Risk primini etkileyen nedenler

Sigorta primleri risk primlerine ek genel giderler, komisyonlar, sigorta şirketinin sigorta ederken karşılamak zorunda olduğu tüm maliyet ve faaliyet karını içerir ve sigorta sözleşmesinin en önemli parçası durumundadır.

Satın aldığınız sigorta hizmetinde yer alan tüm şartlar uygulansa bile sistematik olarak belirlenen primleri ödememeniz durumun sigorta sözleşmesi devreye girmez ve sigorta satın alan kişi bu sebeple, karşılaşabileceği risklere karşı sigorta koruması kapsamında bulunamaz.

Primi yükselten değişkenler

Sigorta primlerini yükselten ilk ve önemli değişken sigorta kapsamında yer alan teminatlardır. Sigorta şirketlerinin tasarladığı hizmetlerin içeriğinin gösterdiği değişiklikle gelen teminatlarla birlikte yer alan ek teminatlar; prim ödemesinin yükselmesine sebep olur.

Sigorta primlerini yükselten değişkenler arasında öne çıkan bir diğer madde ise hasar talepleridir. Hasar aldığınız ve bu hasarın tazmini için talepte bulunduğunuz her an bir sonraki yılın primini yükseltmiş olursunuz. Bunlar gibi değişkenler sebebiyle yükselen sigorta primlerinin ödenme amacı unutmayın ki yine sigorta yaptıran kişilerin karşılaşabileceği risklere karşı güvence sunuyor.

Kaskoda hasar indirimi

Kaskosu olan sigortalıların bir yıllık poliçe süresini hasarsız geçirmesi durumunda poliçe yenileme döneminde kazandıkları indirim hakkına “hasarsızlık indirimi” adı verilmektedir. Aracın hasarsız geçirdiği süre ne kadar uzun olursa indirim oranı da o kadar artmaktadır. Hasarsızlık indirimi oranları belirlenirken aracın yaşı, markası, modeli gibi etkenler ve kasko değer listesi belirleyici olmakta.

Hasarsız geçirdiğiniz 1 yılın sonunda, gelecek yılki kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçelerinizde;genel bir değerlendirme olarak bakıldığında;

İlk kez kasko sigortası satın alındığında yüzde 0,

İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede yüzde 30,

İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede yüzde 40,

Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede yüzde 50,

Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede yüzde 60 oranlarında indirim alınabiliyor

Hasarsızlık indiriminin bozulmadığı durumlar:

Cam kırılması

Radyo teyp hasarları

Mini onarım gerektiren hasarlar

Karıştığınız kazada, karşı tarafın 8/8 hatalı olması

Gerçekleşen küçük çaplı hasarlar sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servislerde belli limitler dahilinde Mini Onarım teminatı kapsamında ücretsiz bir şekilde yaptırılabilmekte.

Kasko poliçenizin poliçe tarihinden itibaren 1 yıl boyunca geçerli olduğunu bilmekte fayda var. Poliçenizi yenilemeniz gerektiğinde, aracınızla herhangi bir kazaya karışmış olmanız ve kasko ya da zorunlu trafik sigortasından hasarı karşılamış olmanız durumunda, yaptığınız kaza, kaydınıza işlenir ve gelecek yıl daha yüksek bir fiyat üzerinden poliçe yapılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.