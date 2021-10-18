Sigorta şirketlerinden bankalara milyarlık ödeme

11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk vakası görülen pandemi, insanların hayata bakış açısını da değiştirdi.

TİMETURK - EKONOMİ

Özellikle sağlıkla ilgili sigortalanmaya olan ilgi gözle görülür şekilde arttı. O tarihten önce hayat sigortası olan ve geçen süre içerisinde vefat eden 101 bin kişiye tazminat ödeyen sigorta şirketlerinin kasasından 2.8 milyar lira çıktı. Sadece COVID-19 nedeniyle ödenen tazminat tutarı ise 600 milyon lirayı buldu. Bu bedel hayat sigortalı olduğu halde pandemiden vefat eden 23 bin kişi için ödendi.

Bu detaya dikkat

Son bir buçuk yılda, ülke genelinde yaşanan sellerde hayatını kaybedenler arasında hayat sigortalı olanlar için de milyonlarca lira ödeme yapan sigorta şirketleri, bu bedelleri ailelerden ziyade ölenlerin bankalara olan kredi borçlarından dolayı direkt bankalara ödedi. Rakamların ve kayıtların diliyle bakıldığında vefat eden 101 bin kişi ev, araba ya da başka bir ihtiyacı için bankalardan kredi kullandı, kredi süresi içinde vefat etmiş ve sigorta şirketleri vefat eden bu kişiler için 2.8 milyar lira tazminat ödekesi yapıldı, bunun da 23 bin kişisi de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerden oluşuyor. Ödemelerin olduğu gibi bankalara yapılmış olması dikkat çekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.