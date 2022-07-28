Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? En düşük sigara hangisi?

Sigaraya zam mı geldi? Zamlara bir yenisi eklendi. Sigara fiyatlarına zam uygulandı. Kullanıcılar güncel Ağustos ayı sigara fiyatlarını araştırıyor. Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi? En düşük sigara hangisi? İşte detaylar...

Zamlara bir yenisi eklendi. Sigara fiyatlarına zam uygulandı. Kullanıcılar güncel Ağustos ayı sigara fiyatlarını araştırıyor. Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi? En düşük sigara hangisi? İşte detaylar...

Sigaraya zam mı geldi?

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üç sigara grubuna daha (BAT, Philip Morris, İmperial) 2 TL zam geldiğini duyurdu.

JTI SİGARA FİYATLARI:

Winston Slender: 28 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 28 TL

Winston: 29 TL

Winston Xsence Black&Gray: 30 TL

Camel Slender: 27,50 TL

Camel: 28 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

LD: 27,50 TL

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI (1 AĞUSTOS 2022 İTİBARİ İLE GEÇERLİ)

Marlboro Edge: 32 TL

Marlboro Touch: 33 TL

Marlboro: 34 TL

Parliament: 34,50 TL

Parliament Midnight Blue: 33,50 TL

Muratti: 32 TL

Muratti Blu: 31 TL

Lark: 31 TL

Chesterfield: 30,50 TL

L&M: 30,50 TL

2022 BAT SİGARA FİYATLARI:

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 28 TL

Kent D-Range: 28 TL

Kent (Blue, Grey, White): 29 TL

Kent Slims: 31 TL

Rothmans: 27,50 TL

Tekel 2000: 27,50 TL

Tekel 2001: 27,50 TL

Viceroy: 28,00 TL

Pall Mall: 28,00 TL

Samsun: 28,00 TL

Maltepe: 28,00 TL

En düşük sigara hangisi?

Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü. .