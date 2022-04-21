Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? 21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam mı geldi? Yılbaşından sonra dalgalanan sigara fiyatları yeniden gündeme geldi. Gündemde 'sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? soruları yer almaya başladı. Sigaraya ne kadar zam geldi? 21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları...