DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Motosiklet kullanıcılarına Avrasya Tüneli’nden geçiş müjdesi
Diş Hekimi Ömer Ekiz: “Eksik Dişlerin Tedavisi Zamanında Yapılmalı!”
Rusya Merkez Bankası Başkanı'ndan 'temerrüt' çıkışı
Afganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var
Sıcak gelişme! AYM itirazı kabul etti
Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? 21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları
Ünlü Modacı HASAN ALTIN koleksiyonları ile moda dünyasına yeni soluk getirdi
MEB'den lisede devamsızlıktan kalan öğrencilerle ilgili açıklama
Kılıçdaroğlu flaş gelişmeyi duyurdu
Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti 2022 | Motosiklet Avrasya Tüneli'nden kaç TL'ye geçer? Avrasya Tüneli motosiklet yasağı bitti mi?
Şanghay'daki kapanma, ekonominin can damarlarını tıkıyor
Avrasya Tüneli motosiklet geçişi serbest mi, başladı mı? Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçişleri ne zaman başlayacak? Avrasya Tüneli motosiklete açıldı mı?
Macron, Le Pen'i uyardı! 'Bunu yaparsan iç savaş çıkarırsın'
Mehmet Karataş kimdir? Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ihraç edildi mi? Neden disipline sevk edildi?
Nikaragua’da korkutan deprem

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

BURSA

19:55

04:38
19:55
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:39

04:24
19:39
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:22

04:08
19:22
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:50
19:05
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:48
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

ANKARA

19:39

04:24
SAHUR
19:39
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? 21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? 21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam mı geldi? Yılbaşından sonra dalgalanan sigara fiyatları yeniden gündeme geldi. Gündemde 'sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? soruları yer almaya başladı. Sigaraya ne kadar zam geldi? 21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları...

46 Dakika Önce
2022-04-21 12:44:21
Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? 21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları

Yılbaşından sonra dalgalanan sigara fiyatları yeniden gündeme geldi. Gündemde 'sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? soruları yer almaya başladı. Sigaraya ne kadar zam geldi? 21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları...

21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları

2022 Nisan ayı güncel sigara fiyatları aşağıdaki yer alıyor.

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

L&M: 23,50 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş