Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? 21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları
Sigaraya zam mı geldi? Yılbaşından sonra dalgalanan sigara fiyatları yeniden gündeme geldi. Gündemde 'sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? soruları yer almaya başladı. Sigaraya ne kadar zam geldi? 21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları...
2022-04-21 12:44:21
Yılbaşından sonra dalgalanan sigara fiyatları yeniden gündeme geldi. Gündemde 'sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? soruları yer almaya başladı. Sigaraya ne kadar zam geldi? 21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları...
21 Nisan sigara zammı güncel sigara fiyatları
2022 Nisan ayı güncel sigara fiyatları aşağıdaki yer alıyor.
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Winston Slender: 22 TL
Tekel 2001: 23,5 TL
Marlboro Roll 50: 25,00 TL
Marlboro Edge: 25,00 TL
Winston Xsence: 24 TL
Tekel 2000: 23,5 TL
BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
L&M: 23,50 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Rothmans: 23,50 TL
Muratti: 25,00 TL
Muratti BLU: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Viceroy: 24,00 TL
Kent: 24,00
Kent D Range: 24,00
Marlboro Touch: 26,00 TL
Marlboro: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL .
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