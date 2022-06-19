Sigaraya zam mı geldi? Haziran sigara zammı ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar arttı?

Sigaraya zam mı geldi? Geçtiğimiz aylarda ÖTV zammı yapılan sigaraya tekrar zam gelip gelmediği araştırılıyor. İçicilerin yakından takip ettiği sigara fiyatları yükseldi mi? Haziran sigara zammı ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar arttı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda ÖTV zammı yapılan sigaraya tekrar zam gelip gelmediği araştırılıyor. İçicilerin yakından takip ettiği sigara fiyatları yükseldi mi? Haziran sigara zammı ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar arttı? İşte detaylar...

Sigaraya zam mı geldi?

Sigara ve alkole gelen zamlar, kullanıcıların yakın takibinde. Bu ay da her üründe olduğu gibi, sigarada da zam yapılacağı düşüncesiyle araştırmalar başladı.

Fakat sigaraya 2022 haziran ayı için bir zam uygulanmadı.

Haziran sigara zammı ne kadar?

Haziran ayında sigara fiyatlarına zam yapılmadı. Zam yapıldığı takdirde detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Sigaranın zararları

Sigaranın zararlarını bilmeyenimiz yoktur. Fakat kullanımı her geçen gün artıyor.

Sigara dumanında; formaldehit, siyanür, amonyak, karbon monoksit, naftalin, kadmiyum (pil asidi) ve aseton (oje çıkarıcı) gibi 4.000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Arsenik, benzen, vinil klorür gibi en az 81 tanesi kanserojen olan bu kimyasal karışımlar, tütün dumanında, sigarayı içen kişinin doğrudan içine çektiği dumandan çok daha fazla bulunur.