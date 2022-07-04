Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris ve BAT grubu sigaralara 2 TL zam geldiğini duyurdu.

Gıda, elektronik, akaryakıt gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ederken bir zam da sigaraya geldi. En son 1 Temmuz'da gelen sigara zammının ardından bugün bir sigara grubuna daha zam geldi.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sigara grubuna daha 2 TL zam geldiğini duyurdu. Gruptaki sigaralara gelen 2'şer liralık zamla Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı 27.50 lira oldu. BAT grubunda ise en düşük fiyatlı sigarası yine 27.50 lira oldu.