Sigaraya ÖTV zammı | Sigaraya kaç TL zam geldi? Sigaraya yüzde kaç zam yapıldı?

Sigaraya ÖTV zammı, tiryakileri etkileyecek. Yılın ilk aylarında yapılan 6-8 liralık zamların ardından Mayıs ayında 1,69 TL zam geldi. Peki ama son zam ne kadar? Sigaraya kaç TL zam geldi? Sigaraya yüzde kaç zam yapıldı? İşte detaylar...

Sigaraya ÖTV zammı, tiryakileri etkileyecek. Yılın ilk aylarında yapılan 6-8 liralık zamların ardından Mayıs ayında 1,69 TL zam geldi. Peki ama son zam ne kadar? Sigaraya kaç TL zam geldi? Sigaraya yüzde kaç zam yapıldı? İşte detaylar...

Sigaraya kaç TL zam geldi?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 TL'ye çıkarıldı. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 TL arttı.

Sigaraya yüzde kaç zam yapıldı?

Yayımlanan habere göre sigarayı uygulanan ÖTV %10 artış gösterdi. Bu %10'luk artış sigara markalarına göre değişkenlik gösterse de 1.69 TL fiyat artışı yaşanmasına sebep oldu.

Güncel sigara fiyatları

PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

BAT SİGARA FİYATLARI 2022

Kent Blue: 26,00

Kent D-Range: 26,00

Kent Blue, Grey, White: 27,00

Kent Slims: 29 TL

Tekel 2000: 25,50

Samsun 26,00 TL

Maltepe: 26,00 TL

Viceroy: 26,00 TL

Pall Mall: 26,00 TL

JTİ SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 26 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

LD: 25,5 TL

Monte Carlo: 25,5 .