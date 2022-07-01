Sigaraya ne kadar zam geldi? Temmuz sigara zammı | Güncel sigara fiyatları
Sigaraya ne kadar zam geldi? Sabah saatlerinden itibaren sigara fiyatları gündem oldu. Son dakika yapılan açıklamalara göre sigara gruplarından birine 2 TL'lik zam yapıldı. Peki ama hangi sigara grubuna zam yapıldı? Temmuz sigara zammı kaç TL? Güncel sigara fiyatları...
2022-07-01 22:01:31
? Sabah saatlerinden itibaren sigara fiyatları gündem oldu. Son dakika yapılan açıklamalara göre sigara gruplarından birine 2 TL'lik zam yapıldı. Peki ama hangi sigara grubuna zam yapıldı? Temmuz sigara zammı kaç TL? Güncel sigara fiyatları...
Sigaraya ne kadar zam geldi?
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini bildirdi. Aybaş'ın aktardığına göre Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam geldi.
Japon Tobacco İnternational grubu sigara markaları
Cabin
Camel
Caster
Hope
Mevius
Peace
Pianissimo Peche
Sakura
Salem (ABD dışında)
Seven Stars
Winston (ABD dışında)
Gelora Djaja
Wismilak Spesial
Wismilak Slim
Wismilak Diplomat
Wismilak Diplomat Mild
Galan
Galan Slim
Galan Mild
MilDay
Hamlet
Benson & Hedges (Philip Morris International, British American Tobacco ve Gallaher Group ile)
Diğer sigara gruplarına zam gelecek mi?
JTI grubu marka sigaralara gelen zammın ardından diğer markalara da zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
Henüz diğer markalara ilişkin bir açıklama gelmedi. .
YORUMLAR (0)