Sigaraya ne kadar zam geldi? Temmuz sigara zammı | Güncel sigara fiyatları

Sigaraya ne kadar zam geldi? Sabah saatlerinden itibaren sigara fiyatları gündem oldu. Son dakika yapılan açıklamalara göre sigara gruplarından birine 2 TL'lik zam yapıldı. Peki ama hangi sigara grubuna zam yapıldı? Temmuz sigara zammı kaç TL? Güncel sigara fiyatları...

? Sabah saatlerinden itibaren sigara fiyatları gündem oldu. Son dakika yapılan açıklamalara göre sigara gruplarından birine 2 TL'lik zam yapıldı. Peki ama hangi sigara grubuna zam yapıldı? Temmuz sigara zammı kaç TL? Güncel sigara fiyatları...

Sigaraya ne kadar zam geldi?

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini bildirdi. Aybaş'ın aktardığına göre Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam geldi.

Japon Tobacco İnternational grubu sigara markaları

Cabin

Camel

Caster

Hope

Mevius

Peace

Pianissimo Peche

Sakura

Salem (ABD dışında)

Seven Stars

Winston (ABD dışında)

Gelora Djaja

Wismilak Spesial

Wismilak Slim

Wismilak Diplomat

Wismilak Diplomat Mild

Galan

Galan Slim

Galan Mild

MilDay

Hamlet

Benson & Hedges (Philip Morris International, British American Tobacco ve Gallaher Group ile)

Diğer sigara gruplarına zam gelecek mi?

JTI grubu marka sigaralara gelen zammın ardından diğer markalara da zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Henüz diğer markalara ilişkin bir açıklama gelmedi. .