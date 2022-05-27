Sigaraya ne kadar zam geldi? Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya ne kadar zam geldi? Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV arttı. Dolayısıyla sigara fiyatlarında da fiyat artışı yaşandı. Peki ama sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV arttı. Dolayısıyla sigara fiyatlarında da fiyat artışı yaşandı. Peki ama sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? İşte detaylar...

Sigaraya ne kadar zam geldi?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterince sigara fiyatları için yapılan aramalar arttı. 2022'nin ilk aylarından itibaren 3 kez zamlananan tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 liralık artış yaşandı.

Sigara fiyatları ne kadar arttı?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi .