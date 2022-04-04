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Sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 Nisan sigara zammı ne kadar? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

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TIMETURK / EKONOMİ / Sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 Nisan sigara zammı ne kadar? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 Nisan sigara zammı ne kadar? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya ne kadar zam geldi? Sosyal medyada paylaşılan bir twit ortalığı karıştırdı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın zam hakkında paylaşım yapmasından sonra sigara zammı gündeme geldi. Peki ama sigaraya zam geldi mi? Sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 Nisan sigara zammı kaç TL? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-04-04 16:25:11
Sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 Nisan sigara zammı ne kadar? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sosyal medyada paylaşılan bir twit ortalığı karıştırdı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın zam hakkında paylaşım yapmasından sonra sigara zammı gündeme geldi. Peki ama sigaraya zam geldi mi? Sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 Nisan sigara zammı kaç TL? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Sigaraya ne kadar zam geldi?

Geçtiğimiz ocak ve mart ayında sigara fiyatlarında 6 TL yükselme yaşandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın attığı tweet'lerin ardından ise yeni sigara zammı gündeme geldi. Aybaş, resmi Twitter hesabından "Alkol ve sigarada yeni zamlara hazır mıyız?" sorusunu paylaştı.

Kısa süre içerisinde yüzlerce yorum yapılan twet için bir açıklama henüz gelmedi.

Zam henüz kesinlik kazanmasa da kulislerde, sigaraya 1,5-2 TL civarında zam uygulanacağı konuşuluyor.

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarında henüz bir değişim yaşanmıyor. İşte güncel sigara fiyatları...

PHILIP MORRIS GRUBU

  • Marlboro Edge: 25,00 TL
  • Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
  • Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL
  • Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
  • Parliament: 27,50 TL
  • Parliament Midnight Blue: 26,50 TL
  • Murattı: 25,00 TL
  • Murattı Blu: 24,00 TL
  • Lark: 24,00 TL
  • Chesterfield: 23,50 TL
  • L&M: 23,50 TL
  • Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
  • Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
  • Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
  • Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL
  • Tekel 2000: 21, 50 TL
  • Tekel 2001: 21,50 TL
  • Viceroy: 22,00 TL
  • Pall Mall: 22,00 TL
  • Samsun: 22,00 TL
  • Maltepe: 22,00 TL
  • Rothmans: 21,50 TL

IMPERIAL TOBACCO GRUBU

  • Davidoff Slims: 25,00 TL
  • Davidof: 25,00 TL
  • Davidof C Line Blue: 22,00 TL
  • Bianca: 23,00 TL
  • Polo:21,50
  • West: 21,00 TL
  • West Grey SL: 22,00 TL
  • Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

JTI GRUBU

  • Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
  • Winston: Slender: 22,00 TL
  • Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
  • Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 TL
  • Winston: 23,00 TL
  • Camel Slender: 21,50 TL
  • Camel: 22,00 TL
  • LD: 21,50 TL
  • Monte Carlo Slender: 21,50 TL
  • Monte Carlo: 21,50 TL
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