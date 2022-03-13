Sigaraya ne kadar zam geldi? 13 Mart 2022 sigara zammı
Sigaraya ne kadar zam geldi? 13 Mart günü sigaraya zam geldiği bildirildi. Sosyal medyada gündeme gelen konu çok tartışıldı. Peki ama sigaraya ne kadar zam yapıldı, oranı ne? Güncel sigara fiyatları...
2022-03-13 19:22:33
13 Mart günü sigaraya zam geldiği bildirildi. Sosyal medyada gündeme gelen konu çok tartışıldı. Peki ama sigaraya ne kadar zam yapıldı, oranı ne? Güncel sigara fiyatları...
Sigaraya ne kadar zam geldi?
ÖTV zammından sonra sigaranın güncel fiyatları gündeme oturmuştu. 13 Mart günü tekrar sigara fiyatlaı yükseldi. Ortalama olarak 2 tj zam uygulandı.
İlk önce Philiop Morris grubuna zam geldi. Daha sonra BAT, JTI ve Imperial Tobacco grubu sigara fiyatlarına da güncelleme geldi ve işte son sigara fiyatları listesi...
13 Mart 2022 sigara zammı
PHILIP MORRIS
- Marlboro Edge: 25,00 TL
- Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
- Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL
- Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
- Parliament: 27,50 TL
- Parliament Midnight Blue: 26,50 TL
- Murattı: 25,00 TL
- Murattı Blu: 24,00 TL
- Lark: 24,00 TL
- Chesterfield: 23,50 TL
- L&M: 23,50 TL
- Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
- Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
- Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
- Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL
- Tekel 2000: 21, 50 TL
- Tekel 2001: 21,50 TL
- Viceroy: 22,00 TL
- Pall Mall: 22,00 TL
- Samsun: 22,00 TL
- Maltepe: 22,00 TL
- Rothmans: 21,50 TL
IMPERIAL TOBACCO
- Davidoff Slims: 25,00 TL
- Davidof: 25,00 TL
- Davidof C Line Blue: 22,00 TL
- Bianca: 23,00 TL
- Polo:21,50
- West: 21,00 TL
- West Grey SL: 22,00 TL
- Imperial Classic Red SL: 22,00 TL
JTI
- Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
- Winston: Slender: 22,00 TL
- Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
- Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 TL
- Winston: 23,00 TL
- Camel Slender: 21,50 TL
- Camel: 22,00 TL
- LD: 21,50 TL
- Monte Carlo Slender: 21,50 TL
- Monte Carlo: 21,50 TL
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