DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
13 Mart sigara fiyatları neden yükseldi? Sigara ne kadar oldu?
Hazine arazileri tarıma kazandırılıyor
Sigaraya ne kadar zam geldi? 13 Mart 2022 sigara zammı
Vali Yerlikaya: İstanbul'da turuncu alarm kalktı
Soylu: 350 bin kişilik özel güvenlikçi desteği oluşturulacak
Bizim Toptan yüzde 34 ciro artışıyla büyümesini sürdürdü
ŞOK Marketler'den 'Birlikten Berekete' kampanyası
Türk Telekom Programattik ile markalar, kendi reklam süreçlerini yönetebilecek
Annenin Sırrıdır Çocuk ilk bölüm | Annenin Sırrıdır Çocuk ön izleme yayınlandı
Bayraktar Kızılelma ile F-35 ihtiyacımız sorgulanacak!
Royal Halı, 30'a yakın ülkeye ihracat yapıyor
Ticaret Bakanlığı açıktan atama yoluyla 524 personel alacak
Ukrayna'dan gelen Ahıska Türkleri Türkiye'ye minnettar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Karadeniz'deki gemilerimizi 7/24 takip ediyoruz
Tipide mahsur kalan imam kıyafetlerini yakarak hayatta kaldı

TIMETURK / EKONOMİ / Sigaraya ne kadar zam geldi? 13 Mart 2022 sigara zammı

Sigaraya ne kadar zam geldi? 13 Mart 2022 sigara zammı

Sigaraya ne kadar zam geldi? 13 Mart günü sigaraya zam geldiği bildirildi. Sosyal medyada gündeme gelen konu çok tartışıldı. Peki ama sigaraya ne kadar zam yapıldı, oranı ne? Güncel sigara fiyatları...

36 Dakika Önce
2022-03-13 19:22:33
Sigaraya ne kadar zam geldi? 13 Mart 2022 sigara zammı

13 Mart günü sigaraya zam geldiği bildirildi. Sosyal medyada gündeme gelen konu çok tartışıldı. Peki ama sigaraya ne kadar zam yapıldı, oranı ne? Güncel sigara fiyatları...

Sigaraya ne kadar zam geldi?

ÖTV zammından sonra sigaranın güncel fiyatları gündeme oturmuştu. 13 Mart günü tekrar sigara fiyatlaı yükseldi. Ortalama olarak 2 tj zam uygulandı.

İlk önce Philiop Morris grubuna zam geldi. Daha sonra BAT, JTI ve Imperial Tobacco grubu sigara fiyatlarına da güncelleme geldi ve işte son sigara fiyatları listesi...

13 Mart 2022 sigara zammı

PHILIP MORRIS

  • Marlboro Edge: 25,00 TL
  • Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
  • Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL
  • Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
  • Parliament: 27,50 TL
  • Parliament Midnight Blue: 26,50 TL
  • Murattı: 25,00 TL
  • Murattı Blu: 24,00 TL
  • Lark: 24,00 TL
  • Chesterfield: 23,50 TL
  • L&M: 23,50 TL
  • Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
  • Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
  • Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
  • Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL
  • Tekel 2000: 21, 50 TL
  • Tekel 2001: 21,50 TL
  • Viceroy: 22,00 TL
  • Pall Mall: 22,00 TL
  • Samsun: 22,00 TL
  • Maltepe: 22,00 TL
  • Rothmans: 21,50 TL

IMPERIAL TOBACCO

  • Davidoff Slims: 25,00 TL
  • Davidof: 25,00 TL
  • Davidof C Line Blue: 22,00 TL
  • Bianca: 23,00 TL
  • Polo:21,50
  • West: 21,00 TL
  • West Grey SL: 22,00 TL
  • Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

JTI

  • Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
  • Winston: Slender: 22,00 TL
  • Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
  • Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 TL
  • Winston: 23,00 TL
  • Camel Slender: 21,50 TL
  • Camel: 22,00 TL
  • LD: 21,50 TL
  • Monte Carlo Slender: 21,50 TL
  • Monte Carlo: 21,50 TL
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş