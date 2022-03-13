Sigaraya ne kadar zam geldi? 13 Mart 2022 sigara zammı

Sigaraya ne kadar zam geldi? 13 Mart günü sigaraya zam geldiği bildirildi. Sosyal medyada gündeme gelen konu çok tartışıldı. Peki ama sigaraya ne kadar zam yapıldı, oranı ne? Güncel sigara fiyatları...