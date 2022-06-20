Sigaraya 9 TL zam mı geldi? Zamlardan sonra sigara ne kadar oldu? Haziran sigara zammı ne kadar?

Sigaraya 9 TL zam mı geldi? Sigara fiyatlarının haziran ayının ilk günlerinden itibaren zamlanması bekleniyordu. Beklenen zam aniden geldi. 'Sigaraya 9 TL zam mı geldi?' soruları yanıt bekliyor. Zamlardan sonra sigara ne kadar oldu? Haziran sigara zammı ne kadar? İşte detaylar...

Sigara fiyatlarının haziran ayının ilk günlerinden itibaren zamlanması bekleniyordu. Beklenen zam aniden geldi. "Sigaraya 9 TL zam mı geldi?" soruları yanıt bekliyor. Zamlardan sonra sigara ne kadar oldu? Haziran sigara zammı ne kadar? İşte detaylar...

Sigaraya 9 TL zam mı geldi?

Geçtiğimiz aylarda sigara fiyatlarına yüzde 10 ÖTV zammı yapıldı. Fiyatlarına göre artış gösteren sigara gruplarından en düşük zam 1,69 TL olurken, en yüksek 8 TL olmuştu.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarında zam uygulanacağını duyurdu. Aybaş; "Ufaktan sigara zammı geliyor umarım diğer gruplar yapmaz. Bu listede bazı gruplara zam geçişi olmuştur." sözlerine yer verdi.

Zamlardan sonra sigara ne kadar oldu?

Vatandaşlar sigara zammının ardından sigara fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Buna göre en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da gündemdeki konular arasında bulunuyor. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

Haziran sigara zammı ne kadar?

Haziran sigara fiyatlarındaki zam oranı henüz netlik kazanmasa da, sigara fiyatlarına göre 2 ila 9 TL arasında, markalara göre fiyat artışı bekleniyor.