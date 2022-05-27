Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı
Alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022-05-27 01:03:23
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi.
Sigarada yüzde 10, alkollü içeceklerde yüzde 25 arttı
Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.
1 litre rakının vergisi 64 lira arttı
Öte yandan bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.
Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.
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