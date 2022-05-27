DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,3679 ₺

EURO

17,5650 ₺

ALTIN

973,49 ₺

BİST

2.450,84 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı

Alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Saat Önce
2022-05-27 01:03:23
Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi.

Sigarada yüzde 10, alkollü içeceklerde yüzde 25 arttı

Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.

1 litre rakının vergisi 64 lira arttı

Öte yandan bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.

Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.

vergi1

vergi2 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş