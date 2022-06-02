Sıfır otomobil fiyatlarına zam mı geldi? Otomobil fiyatları arttı mı? 2022 Haziran araç fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Sıfır otomobil almayı düşünenlere kötü haber geldi. Araç almak için hazırlık yapanlar yüzde 4 ile yüzde 10 arasında zamla karşılaştı. 300 bin TL değerindeki bir otomobil gelen yeni zamlardan sonra 30 bin TL daha da pahalandı. Sıfır araç almanın neredeyse hayal olduğu şu günlerde ikinci el için de zam uyarısı geldi.

Sıfır otomobil fiyatlarına zam mı geldi? Otomobil fiyatları arttı mı? 2022 Haziran araç fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Sıfır otomobil almayı düşünenlere kötü haber geldi. Araç almak için hazırlık yapanlar yüzde 4 ile yüzde 10 arasında zamla karşılaştı. 300 bin TL değerindeki bir otomobil gelen yeni zamlardan sonra 30 bin TL daha da pahalandı. Sıfır araç almanın neredeyse hayal olduğu şu günlerde ikinci el için de zam uyarısı geldi.

Otomobil fiyatları son yıllarda adeta uçuşa geçti. Koronavirüs pandemisi ile araçlara olan ilgi artmış ancak üretim durduğu için araç fiyatları fırlamıştı. Ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları nedeniyle de araç fiyatları oldukça artmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra pek çok kişi için araç almak neredeyse hayal olmuştu.

Sıfır otomobil fiyatlarına zam mı geldi?

Sıfır otomobil almak isteyenleri üzen gelişme duyuruldu. Gelen bilgilere göre otomobil markaları ürünlerine yüzde 4 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Zam sonrası sıfır otomobillerde en az 20 bin TL'lik bir artış oldu. 300 bin liralık sıfır otomobilin fiyatı yeni zamlardan sonra ortalama 330 bin liraya çıktı. Bazı markalar zammı geçen hafta fiyatlarına yansıtırken, bazı markalar da 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde fiyatlarında artış yaptı.

Otomobil fiyatları arttı mı?

Otomobil markaları sıfır araçlarının satış fiyatlarında güncelleme yaptı. Gelen zammın oranı markalara göre değişiyor. Ancak ortalama yüzde 4 ile yüzde 10 arasında zam yapıldığı belirtildi.

2022 Haziran araç fiyatlarına ne kadar zam yapıldı?

Otomobil almak isteyenler son gelen zamlardan sonra fikirlerini yeniden gözden geçirme kararı alıyor. Hyundai tarafından açıklanan fiyat listesine bakıldığında sıfır araçlara yüzde 20 oranında zam yapıldığı görülüyor. Hyundai i10 modeli düne kadar 260 bin TL bandında satılırken bugün itibariyle 315 bin TL'den satışa çıkıyor. Geçtiğimiz ay 1 milyon 425 bin TL'den satılan Santa FE hibrit modelinde tam 175 bin TL fiyat artışı gerçekleşti.

İkinci el otomobil fiyatları artacak mı?

İkinci el araçlar için de uyarı geldi. Milliyet'e konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, orta segment ikinci el bir aracın şu anda 300-350 bin TL aralığında olduğunu belirterek, “Bundan sonra da fiyatlar yüzde 25 oranında artacak. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlarımıza, fiyat artışının devam edeceğini öngördüğümüz için bir an önce araç almalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca araç alırken de herhangi bir sıkıntı ya da dolandırıcılık yaşamamaları için yetki belgesi olan kurumsal firmaları ve yapıları tercih etmeleri gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.