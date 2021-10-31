Sıfır araç kirizinde haziran umudu

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, dünya genelinde sıfır araç bulma konusunda yaşanan sıkıntının 2022 yılının 2. yarısından sonra iyileşme dönemine gireceğini tahmin ettiğini söyledi.

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, vatandaşın otomotiv sektöründe merak ettiği soruları SABAH'a özel olarak cevapladı. Dünyada 'sıfır araç bulma' konusunda yaşanan krizin başta çip, lojistik ve pandemi sebebiyle artan maliyetler gibi bir çok nedeni olduğunu söyleyen Bozkurt, "Görünen o ki otomotiv sektörün de; önümüzdeki yılın sonuna kadar talep edinilen araç bulma şansı olmayacak. Bu sıkıntı tahminen her şey böyle giderse, önümüzdeki yılın 2. yarısından itibaren rahatlamaya başlayacağı ön görülüyor. 2022'nin Haziran'ından Aralık ayına kadar ki dönemde bir iyileşme süreci bekleniyor. Sıfır araca talep çok yüksek ve şu anda araç olmadığı için 3 ay sonraya gün veriyoruz. Karşılanamayan talebin gelecek yıla sarkmasıyla normal şartlarda pazar 900 bin ile 1 milyon altına düşmemesi lazım" dedi.

ARTIK HERŞEY ÇİPLE

Pandemi dönemi sonrası özellikle son 1,5 yıldır otomotiv üretiminin istedikleri seviyede olmadığını belirten Ali Haydar Bokzurt bu durumun nedenlerini açıkladı. Bozkurt, "Üretim, randımana binmeden ağustos itibariyle dünya genelinde çip krizi sorunu yaşandı. Bir otomobilde ortalama bin adet çip lazım. Çipler, sadece otomotivde değil, evimizdeki çamaşır makinesinde otoparkımıza girerken kullandığımız kumandamızda… Artık her şey çiple çalışır oldu. Dünyadaki en önemli 2 çip üretici firmasın da sıkıntı var. Biriside yangın çıktı ve onarımı daha yeni bitti. Yavaş yavaş yeni çalışmaya başladılar. Üretim sıkıntıları sadece çipten kaynaklı değil, bazı yan sanayi üreticileri de koronavirüsten kaynaklı sıkıntı yaşadı" diye konuştu.

LOJİSTİK SORUNU DÜNYAYI ETKİLİYOR

Yaşanan sıkıntının üretim haricinde dünyadaki lojistik zincirinin geçtiği zor süreçten de kaynaklandığını belirten Ali Haydar Bozkurt, "Lojistik maalesef çok zor bir süreçten geçiyor. Konteynır bulunmuyor. Boş gemi hattı bulmak çok güç. Bu sadece bizi değil, dünyadaki bütün ülkeleri etkiliyor. 'İngiltere'de raflarda ürün bulunmuyor', 'Amerika'da limanda gemiler boşaltım yapamıyor' gibi haberleri bu yüzden görüyoruz. Şu anda konteynır fiyatları destinasyona göre 2 ila 7 kat artmış durumda. Fiyatlar korkunç yüksek. Bir de o parayı ödemek istemenize rağmen konteynır bulmak çok güç görünüyor. Tüm bunlardan kaynaklı şu anda dünya otomotiv üretiminde ciddi bir sıkıntı var. 2-3 aydır bunu yaşıyoruz" dedi.

GELECEK YILIN 2. YARISINDA

Sektör de belirtilen nedenlerden dolayı 2022 yılının sonuna kadar talep edilen kadar araç bulma şansının olmayacağını belirten Ali Haydar Bozkurt, "Otomobil artık bir lüks değil bir ihtiyaç haline geldi. Çünkü mobil olmak ihtiyacımız var. Yani insanları bir yerden bir yere taşıma, ürünleri taşıma hatta şimdiler de 'bilgiyi bir yerden bir yere taşımakta' mobil terim şemsiyesi altında değerlendiriliyor. Bu yüzden haklı olarak bir talep var. Tahminen önümüzdeki yılın 2. yarısında bir rahatlama başlayacağı ön görülüyor. Her şey böyle giderse bu sıkıntı 2022'nin Haziran ayından Aralık ayına kadar ki sürecinde iyileşme dönemine gireceği bekleniliyor" diye konuştu.

"TALEP ÇOK YÜKSEK"

Sıfır araç talebinin çok yüksek olduğunu otomobil bulunabilirse normal şartlarda pazarın 2021 yılını 800 ila 850 bin bandından kapatacağını belirten Ali Haydar Bozkurt sözlerini şöyle tamamladı: "Araç olmadığı için 3 ay sonrasına gün veriyoruz. Sebebi; üretim tarafından net bir bilgi gelmemesi. Çünkü üretim yapanlar da yan sanayi üreticileriyle planlama yapmaya çalışıyorlar. Çok yüksek bir talep var. Karşılayamadığımız talebin gelecek yıla sarkmasıyla normal şartlarda pazar 900 bin ile 1 milyon altına düşmemesi lazım. Tabi bu normal şartlarda… O kadar araç bulabilecek miyiz? Araba olmayınca istediğin kadar talep olsun. Yoksa normal durumlar da gelecek yıl bu yıldan daha yüksek bir pazar gerçekleştirme potansiyeli çok yüksek."

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.