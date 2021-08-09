Sıfır araç başına 7 adet ikinci el düşüyor

İkinci el otomobilin 2021 yılını 6,5 milyonla kapatacağı tahmini yapılırken şu an için 8-8,5 milyonluk bir pazar oluşacak gibi görünmüyor...

Mayıs ayı ortasından itibaren kısıtlamaların gevşetilmesiyle beraber tekrar hayata dönen ikinci el otomobil pazarı, Kurban Bayramı'na kadar yüksek bir ivme kazanırken, bayram sonrası hareketlilik yerini durağanlığa bıraktı.

Temmuz ayının uzun tatil dönemi sebebiyle beklentileri karşılamadığı belirtilirken, Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, fiyat artışlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

"Ciddi fiyat değişimi yok"

"Yıl başından bu yana ciddi bir fiyat değişimi yok, marka-modele bağlı olarak maksimum yüzde 5 artış yaşanmış durumda, fakat kur dengesi ve sıfır kilometre otomobil tedarikine bağlı artışlar yaşanabilir." şeklinde konuşan Karakaş, "Sektör, Ağustos ayında durağan pozisyondan az durağan pozisyona geçecektir." ifadelerine yer verdi.

2020 Temmuz ayına göre ikinci el otomobil pazarı yüzde 25 daralırken, uzun bayram tatili ve bayram sonrası yaşanan hareketsizlik, sektör temsilcilerinin beklentilerini karşılayamadı.

Yakın gelecek öngörüsü

Yakın geleceğe dair görüşlerini paylaşan Karakaş "Okulların açılması, aşılamanın devam etmesi, özellikle kısıtlamaların tekrar yaşanmaması, insanların ikamet ettiği şehirlere geri dönmesi gibi faktörler sebebiyle Ağustos ayının ikinci yarısı hareketli geçecektir; ilk yarıda ise ciddi bir sirkülasyon beklemiyoruz. Sıcak hava dalgasıyla tatil yörelerinde yaşamını devam ettiren vatandaşımızın sayısı oldukça fazla." dedi.

Maksimum artış yüzde 5

Fiyatlarda artış söz konusu değil ve stoklar yeterli. Filo kiralama araçlarının değişim dönemi olduğu için ikinci ele sıkı bir tedarik gerçekleşiyor. Yıl başına oranla ciddi bir fiyat değişimi yok, marka-modele bağlı maksimum yüzde 5 artış yaşanmakta. Kur dengesi ve sıfır otomobil tedarikine bağlı olarak fiyatlarda değişim yaşanabilir, fakat müthiş bir artış yaşanmayacak. Sektör, durağan bir pozisyondan "az durağan" bir pozisyona geçecek...

Araç pazarı tahmini

Yılın ilk yarısını da kapsamlı biçimde değerlendiren Karakaş "2020 yılına göre pazarı kıyaslayacak olursak, çok kötü bir yıl geçirdiğimizi dile getirmek isterim. Bu sene sektör olarak net bir ifadeyle düşüşteyiz, geçtiğimiz sene 8,2 milyonluk bir pazar vardı. Şu anda Ocak-Haziran 2021 dönemi pazarımız otomobil+hafif ticari 3 milyon 45 bin 113 adet, sıfır kilometre araç satış adedimiz ise yine hafif ticari araçlarla birlikte aynı dönem için 432 bin 129. Sıfır kilometre araç başına düşen ikinci el araç sayısı ilk 6 aylık dönemde ortalama 7,05. En iyi ihtimalle realist bir şekilde baktığımızda ikinci elin 2021'i 6,5 milyonla kapatacağını bekliyoruz, şu an için 8-8,5 milyonluk bir pazar oluşacak gibi görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.