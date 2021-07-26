Sıcaklar artınca alışveriş de artıyor

Aşırı sıcak havalarda e-ticaret sitelerinden yapılan alışveriş yüzde 30’a yakın artıyor.

Hava sıcaklıklarının 25-30 derece gibi mevsim normallerinde ya da biraz altında olduğu günlerde dijital alışverişte değişim yaşanmıyor. 30-35 derecelik sıcaklıklarda ise e-ticarette yüzde 10-15'lik artış gözlemleniyor.

500'ün üzerinde online mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com, üyelerinin aşırı sıcak havalarda alışveriş alışkanlıklarındaki değişimi araştırdı.Araştırmada, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üyelerin 2021 Temmuz ayında sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği günler ile 40 derecelere yaklaştığı günlerdeki alışverişleri kıyaslandı.

Marketler ilk sırada

İnsanların ev ve ofislere hapsolduğu, sıcaklığın 38-40 derecelere çıktığı günlerde, özellikle saat 12.00 ila 16.00 arasında e-ticaret yüzde 30 artışla tavan yapıyor. Kavurucu sıcaklarda satın almalarda işlem adedi olarak en fazla artış, yüzde 45 ile marketlerin online sitelerinden yapılan alışverişlerde görülüyor. Fırsat sitelerindeki işlem adedi yüzde 25 artarken, kozmetik ürün satan sitelerin işlem adedindeki artış yüzde 15, elektronik ve küçük ev eşyası satan sitelerdeki işlem adedi artışı ise yüzde 13 oluyor.

55 yaş üstü daha yoğun

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, aşırı sıcaklardan dolayı sisteme yeni giren müşterilerin büyük çoğunluğunu 55 yaş üstünün oluşturduğunu belirterek, “Çoğunluğu emekli olan bu kesim, aşırı sıcaklarda çarşı pazar gezmek yerine evde kalmayı yeğliyor. Pandemide, sokağa çıkma yasaklarında e-ticaret alışkanlığı kazanan 55 yaş üstü, aşırı sıcaklarda temel ihtiyaçlarını internetten satın alıyor. Çalışan kadınlar da aşırı sıcaklarda öğle tatilinde ofiste kalmayı tercih ediyor, alışverişlerini dijital mağazalardan yapıyorlar” diye konuştu.



Tüketicilerin tercihleri değişti

Öte yandan son dönemde yapılan güncel araştırmalara göre Batılı ülkelerde alışveriş alışkanlıkları değişmekte. O2 Business ve Retail Economics adlı araştırma kuruluşları tarafından ABD'de yapılan güncel bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 44'ü pandeminin online kanallar lehinde olmak üzere alışveriş alışkanlıklarını değiştireceğini beyan etti.Aynı araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 47'si önümüzdeki dönemde online alışveriş sayılarının artacağını belirtiyor.

Pandemi arttı online ilgi fazlalaştı

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 34'ü son dönemde online kanallardan en az bir kere alışveriş yaptıklarını belirtirken Aynı araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 49'ü pandemi öncesine göre online alışveriş kanallarında araştırma yapmaya daha fazla vakit ayırdıklarını ifade ediyor. Bu oran 16-24 yaş grubunda yüzde 63'e, 25-34 yaş grubunda ise yüzde 61'e yükselmiş bulunmakta. Aynı araştırmada anket yapılan kişilerin yüzde 36'sı mağazalarda alışveriş yaparken online değerlendirmeler ve yorumlara bakarak karar verdiklerini belirtiyor. Tüketicilerin yüzde 62'si ise internete ve sosyal medyaya bağlantılı olmalarının yaşam biçimleri ve stilleri açısından son derece önemli olduğunu da kaydediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.