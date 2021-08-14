Siber güvenlik sektörünün 2025 hedefi: 363 milyar dolar

Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin daha da yaygınlaşması beraberinde kötü amaçlı yazılım saldırılarının artmasına neden oldu. Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, “Dijitalleşmenin hızlanarak yaygınlaşacağı önümüzdeki dört beş yılın siber güvenlik ve yazılım sektörü için katlanarak büyüme dönemi olacağı gözükmektedir” dedi.

Önümüzdeki yıllarda siber güvenlik sektöründe ciddi büyüme bekleniyor. Business Wire'a göre, siber güvenlik pazarı 2019'da 161 milyar dolar değere sahip. Pazar değerlemesinin 2025 yılında 363 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yine Crunchbase verilerine göre ise 2020 yılında siber güvenlik sektörüne yapılan yatırım miktarı 7,8 milyar dolar ile son yılların en yüksek yatırımları arasında yer alıyor.

Dijitalleşmenin hızlanmasıyla ve 5G teknolojisinin hayata geçirilmesiyle birlikte yazılım ve güvenlik sektörlerine ihtiyacın artacağına vurgu yapan Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, önümüzdeki yıllarda siber güvenlik ve yazılım sektörü için büyüme dönemi olduğunu söyledi.

Tavukçuoğlu: Önümüzdeki dört beş yılda siber güvenlik ve yazılım sektörü büyüyecek

Önder Tavukçuoğlu şöyle konuştu: “Bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin yaygın hale gelmesiyle birlikte dijitalleşme günlük yaşamda kullanılan birçok eşyayı ‘akıllı cihaz' teknolojisiyle buluşturacak. Sadece günlük yaşamda değil, üretimde, eğitimde, arabalarda yani hayatın her alanında. Ağ sağlayıcı şirketler ile üretici şirketler için siber saldırılara karşı koymak en önemli şey olacak. Tüketiciler, güvenliği yüksek ürünleri tercih edeceğinden siber güvenlik birçok şirket için rekabet alanı olacaktır. Dijitalleşmenin hızlanarak yaygınlaşacağı önümüzdeki dört beş yılın siber güvenlik ve yazılım sektörü için katlanarak büyüme dönemi olacağı gözükmektedir.”

Yıllık zarar 6 trilyon dolar

ABD merkezli siber güvenlik kuruluşu Cybersecurity Venitures tarafından açıklanan rapora göre 2015 yılında gerçekleşen siber saldırıların küresel ekonomiye zararı 3 trilyon dolar iken 2021'de bu rakamın 6 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 2025 yılında ise siber saldırıların küresel ekonomiye zararının 10,5 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor.

Ağ güvenliği ve zekası, güvenli Wi-Fi sağlayıcısı WatchGuard, 2020 yılında Türkiye'de gerçekleşen siber saldırılarla ilgili önemli istatistikleri açıkladı.

Buna göre 2020 yılında Türkiye'de her dakikada 3 adet, saatte 195 ve her gün 4 bin 675 adet siber saldırı gerçekleşti. Bu sayı 2020 yılında toplam 1,6 milyon olarak açıklandı. Kötü amaçlı yazılım saldırıları 2019'a kıyasla yüzde 81 artış gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.