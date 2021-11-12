Shiba Inu’nun hareketine bakılarak HUH Token'a yatırılan 1000 Dolar 6 ay sonra ne kadar getirebilir?

Ya 1000 dolarlık bir yatırımı 74 milyon dolara dönüştürmek mümkün olsaydı? İnanması zor gelebilir, ancak Eylül 2020'de Shiba Inu'ya 1000 dolar yatırıp Mayıs 2021'de satsaydınız tam olarak bu olurdu. Shiba Inu, her şeyden önce, yaklaşık 13 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşma niyeti olmayan bir meme coin’dir.

Aynı 1000$'ı piyasaya sürüldüğü ilk 6 ay boyunca HUH Token'a yatırırsanız, potansiyel olarak 100 milyon$'a kadar kâr elde edebilirsiniz. HUH Token'ın sunduğu birçok çekici özellik nedeniyle, bu rakamlar ilk bakışta mantıksız gözükmüyor.



Shiba Inu tek seferlik bir etkinlik olabilir, bu görüşe sahip olanlar için kripto para dünyasının en büyük iki ismine dikkatinizi çekiyorum. Aynı çerçeveyi takip ederek, Bitcoin ve Ethereum'un çıkış tarihlerine yakın 1000 dolar yatırım yapacak olsaydınız, bu yatırımlar sırasıyla yaklaşık 15.6 milyon dolar ve 4.1 milyon dolar olurdu.

HUH Token, kendisini sadece elinde tutarak veya zaman içinde yatırımlarını sürekli artırarak yatırımcılarına fayda sağlayacak bir kripto para birimi olarak tanıttı. HUH Token, Bitcoin ve Ethereum'un beğenisine meydan okuyarak kripto para piyasasındaki en iyi tokenlerden biri olarak kendi yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Yaratıcıların net bir kararlılık göstermesi ve HUH Token'ın piyasaya sürülmeden önce birçok yatırımcının dikkatini çekmesiyle, bunun kazançlı bir token olma potansiyeli birçok kişi tarafından bekleniyor gibi görünüyor. Şu anda sahip olduğu destek ağı ile token piyasaya çıktığında, fiyatının tutarlı bir şekilde artmasını ve erken yatırım yapanlara büyük getiriler sağlamasını bekleyin.

HUH Token'ın potansiyeli için cesaret verici görünen piyasa sarsıcı özelliklerden biri, referans sistemidir. Bu sistemi kullanmak, insanların kripto para piyasasına böylesine patlayıcı bir giriş yapmasını öngörmelerinin nedenlerinden biri.

Benzersiz referans kodlarını kullanarak yatırımcılar, yalnızca diğer yatırımcıları veya arkadaşlarını dahil ederek ek para biriktirebilirler. Başka bir kişiye referans olmak, size, zaten güvenilir ve saygın bir para birimi olan BNB olarak yeniden dağıtılan ilk yatırımlarının %10'unu sağlayacaktır.

HUH Token'ın popülaritesi ve piyasaya sürüldükten hemen sonra yüksek bir piyasa fiyatı potansiyeli göz ardı edilse bile, bu özellik tek başına toplanmaya başlayabilir. 10 kişiyi yönlendirdiyseniz ve her biri 10.000 ABD Doları yatırım yaptıysa, BNB'de 10.000 ABD Doları pasif gelir elde edersiniz.

Ayrıca tavsiye ettiğiniz kişiler, başka kişileri yönlendirirse, ilk yatırımlarının %2'sini BNB olarak alacağınızdan bahsetmiyorum bile. Bu 10 kişinin 10.000$'lık yatırım yaptığını varsayarsak, referanslarınız şimdi size BNB'de 12.000$'lık pasif bir gelir oluşturacaktır ve bunu sadece bir referans kodu göndererek başlatabilirsiniz.

HUH Token'ın piyasaya sürülmesinin hemen ardından yükseliş göstermesi beklentisi çok büyük, ancak 100 milyon doların üzerindeki olası projeksiyonlarla, demir sıcakken insanlar dövmeye hazır olacak. Üzerindeki muazzam baskıya dayanabilir mi? Yoksa geçmişin başarısız para birimleri gibi çökecek mi?

Lansmandan önce HUH Token'ı Sosyal Medyadan takip edin:

Web sitesi: https://huh.social

Twitter: https://twitter.com/HuhToken

Instagram: https://www.instagram.com/huhToken/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.