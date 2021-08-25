Ekonomi yazarı Resul Kurt, ‘SGK uygulamasında önemli değişiklikler’ başlıklı yazısında, 18 Ağustos itibariyle başlanacak uygulamalara ilişkin ayrıntı paylaştı

Kurt'un 'SGK uygulamasında önemli değişiklikler' başlıklı bugünkü yazısı;

Çalışma hayatında ve sosyal güvenlik uygulamasında önemli değişiklikler yapan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

İşyeri Tescili

Sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde talep edilen belgelerde değişikliğe gidilmiştir. İşyeri bildirgesi yeterli olup elektronik ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde Sosyal Güvenlik Müdürlükleri tarafından işverenlerden istenecektir. Ancak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde;

- İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin,

- Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin,

- İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının,

- İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin,

elden, posta yoluyla veya SGK tarafından belirlenen şekilde gönderilmesi zorunlu tutulmuştur.

İşveren Uygulama Tebliği'nde yer alan nevi değişikliği, birleşme, bölünme veya katılma durumlarında işyeri bildirgeleri verilmesi zorunluluğu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'ne taşınmıştır.

Bu anlamda nevi değişikliği, birleşme, bölünme ve katılma durumlarında bu olguların ticaret sicil gazetesinde ilan tarihini takip eden 10 gün içinde işyeri bildirgesi verilmelidir.

Adi şirkete yeni ortak alınması halinde ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesi verilmelidir. İşyerinin işletme adının değişmesi durumunda ise işyeri bildirgesi verilmeyecektir.

Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmeyecektir, başka bir ifadeyle yeni işyeri numarası verilmeyecektir. Şirketlerinin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması durumunda veya adi ortaklığa yeni bir ortak alınması durumunda yeni işyeri numarası verilmeyecektir. İşyerinin gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir.

İş kazalarında araştırma

Diğer bir düzenleme ile birlikte SGK tarafından iş kazası olup olmadığına karar verilemeyen olayların SGK'nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılabilmesine yönelik Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 37'nci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle birlikte maluliyet veya ölüm gerekmeden yaşanan iş kazaları SGK tarafından araştırmaya tabi tutulabilecektir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereği istirahat raporlarının sağlık hizmeti sunucularında onaylanması gerekmekte olup, üçüncü fıkrasında ise bu durumun istisnaları belirlenmişti. 3/5/2014 tarihinde yapılan değişiklikle birinci fıkrada yer alan onaylama zorunluluğu kaldırılmış ancak üçüncü fıkrada değişiklik yapılmamıştır. Birinci fıkrada yapılan değişikliğe paralel olarak üçüncü fıkrada sayılan istisnalar yerine «sigortalıların» ifadesi getirilerek yurtdışından alınan istirahat raporlarının sadece yurtdışı temsilciliklerinden alınan onayla geçerli sayılması sağlanmıştır.

Yurtdışı raporlar

Değişiklik sonrası yurtdışı temsilciliklerinden alınan raporların ayrıca ülkemiz sağlık kuruluşlarınca onaylanması uygulamasına son verilmiş olacak, sigortalılar açısından süreç kısalacaktır.

40 gün kuralı

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde yer almakta olan "Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı 40 günü geçemez. Bu süreyi aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir." hükmü Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'ne de eklenmiştir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.