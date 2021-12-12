DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Celaleddin Harzemşah'ın öldürüldüğü yer tespit edildi!
Manavgat'ta trafik kazası; İngiliz sürücü öldü
Koronavirüs mücadelesi veren Avrupa’da son durum
SGK: e-Tebligat başvuru süresi uzatıldı
Bakan Yanık’tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
İran ordusu: ABD ve İsrail ağır bedel öder
İş dünyası Bakan Nebati ile ekonomiyi konuştu; işte ayrıntılar
Libya ordusu ile Hafter güçleri arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama
Türkiye'de kaç Omicron varyantı var? Hangi illerde Omicron varyantı var?
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı
Melikgazi'de 'Taşların İzinde Kayseri' kitabı tanıtıldı
Hırka-i Şerif Cami dualarla ibadete açıldı
2021'in en iyi filmleri
Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor
Melikgazi'de tehlike arz eden ve metruk yapılar yıkılıyor

TIMETURK / EKONOMİ / SGK: e-Tebligat başvuru süresi uzatıldı

SGK: e-Tebligat başvuru süresi uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), elektronik tebligat (e- Tebligat) adresi almak zorunda olan işverenlere tanınan son başvuru süresinin 31 Ocak 2022'ye uzatıldığını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-12-12 00:38:30
SGK: e-Tebligat başvuru süresi uzatıldı

SGK'dan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik' uyarınca elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulduğu belirtildi. Konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetmeliğe göre bu süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. Kurumumuzca, elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10 Aralık 2021 tarihinde yayımlanması ve e- Tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş