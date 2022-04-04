DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça açıklaması
Doktor Sevgi Ekiyor Yüz Mimarisiyle Cildinize Değil Yaşamınıza Dokunuyor
Gezgin Bir Adam (Yavuz Akkurt) Kimdir ?
Sosyal Medya Fenomeni Olmak İster misiniz?
SGK'den yurt dışı ‘yoklama’ duyurusu
Ankara iftar çadırı 2022 | Ankara'da iftar çadırı nerede kurulacak? (Çankaya-Keçiören-Yenimahalle-Mamak-Etimesgut-Sincan-Ramazan çadırı)
Ordu'da hasarlı binalar boşaltılacak
Bolu Tüneli ulaşıma açıldı
Esperanto Luxury Furniture Üst Düzey Tasarım Mobilya Üreticisi Ödülünün Sahibi Oldu
Erdoğan'dan 2 kritik görüşme
Rusya’dan AB ülkelerine karşı vize kararı
Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ecan 'Yılın İş İnsanı” ödülünün sahibi oldu
Goldman Sachs ve JPMorgan'dan Türkiye için yeni enflasyon tahmini
2022 Ankara'da iftar çadırı nerede hangi ilçe ve mahallede var? Çankaya, Keçiören iftar çadırı nerede? Ankara'da Ramazan çadırı kuruldu mu?
Sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 Nisan sigara zammı ne kadar? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

BURSA

19:37

05:10
19:37
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:22

04:55
19:22
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:05

04:39
19:05
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:48

04:22
18:48
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:37

04:17
18:37
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

ANKARA

19:22

04:55
SAHUR
19:22
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / SGK'den yurt dışı ‘yoklama’ duyurusu

SGK'den yurt dışı ‘yoklama’ duyurusu

SGK, yurt dışı sürelerini borçlanarak aylık bağlananların, yurt dışında bulundukları altı aydan sonraki üç ay içerisinde, aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine göndermeleri gerektiği bildirildi.

30 Dakika Önce
2022-04-04 17:20:19
SGK'den yurt dışı ‘yoklama’ duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamada, 3201 sayılı Kanuna göre, yurt dışında geçen sürelerini borçlanarak malullük, yaşlılık, emekli aylığı bağlananların, aylık alma şartlarının devam edip etmediği konusunun, SGK tarafından gerekli görülen zaman ve hallerde araştırıldığı belirtildi.

Ödenmekte olan aylıkların, ilgililerin yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alması halinde kesildiği kaydedilen açıklamada, SGK'nın, Emniyet Genel Müdürlüğünden her yıl aldığı kayıtlara göre, altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunduğunu tespit ettiği aylık sahiplerinden, yurt dışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri üç ay içinde Kuruma göndermelerini istediği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstenen belgeleri üç ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını ise bildirim yapmaksızın durdurabilmektedir. Bu nedenle, altı aydan fazla yurt dışında bulunan aylık sahiplerinin, ödenmekte olan aylıklarının durdurulması yönünde bir işlemle karşılaşmamaları için '3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi'ni, yurt dışında bulundukları altı aydan sonraki üç ay içerisinde, aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş