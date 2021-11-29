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TIMETURK / EKONOMİ / SGK'dan vatandaşlara uyarı: Son gün yarın!

SGK'dan vatandaşlara uyarı: Son gün yarın!

Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım. Ödemeler e-Devlet, internet veya mobil bankacılıktan yapılabilecek.

2 Saat Önce
2021-11-29 12:49:36
SGK'dan vatandaşlara uyarı: Son gün yarın!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma için başvuru sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinde yarın son gün.

İkinci taksit için son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021.

Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

Yapılandırılmış prim borçları e-Devlet'ten ödenebilecek. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılığından da ödeme yapılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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