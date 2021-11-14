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TIMETURK / EKONOMİ / SGK'dan kayıt dışına 544 milyon lira ceza

SGK'dan kayıt dışına 544 milyon lira ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2021'in 10 aylık döneminde gerçekleştirilen denetimlerde, 926 iş yerinin ve 27 bin 82 çalışanın kayıt dışı olduğu tespit edildi. Kayıt dışı uygulamalar için toplam 544 milyon lira ceza kesildi.

2 Saat Önce
2021-11-14 12:35:33
SGK'dan kayıt dışına 544 milyon lira ceza

Kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörlere ağırlık veren SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iletişim merkezi "Alo 170"e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alıyor.

Bu kapsamda, 2021'in 10 aylık bölümünde denetim ve kontrolle görevli memurlarca Türkiye genelinde 91 bin 978 iş yeri ve 969 bin 849 çalışan denetlendi.

Denetimlerde 926 iş yerinin ve 27 bin 82 çalışanın kayıt dışı olduğu tespit edildi. Kayıt dışı uygulamalar için toplam 544 milyon lira ceza kesildi.

SGK, sosyal güvenlik bilincini artırıcı bilgilendirme faaliyetleri, kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı, risk odaklı ve çapraz denetim, teşvikler ile istihdam üzerindeki maliyetlerin azaltılması gibi uygulamalarıyla, 2002'de yüzde 52 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını, 2021 itibarıyla yüzde 31 seviyelerine kadar düşürdü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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