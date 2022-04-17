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TIMETURK / EKONOMİ / Sezonu 600 TL ile açmıştı; kilosu 90 TL'ye düştü

Sezonu 600 TL ile açmıştı; kilosu 90 TL'ye düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde geçen ay hasadı yapıldıktan sonra 600 TL'den satılan erkenci eriğin kilosu, 90 TL'ye indi.

2 Saat Önce
2022-04-17 19:35:45
Sezonu 600 TL ile açmıştı; kilosu 90 TL'ye düştü

Geçen ay Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada ilk hasadı yapılan can eriğin kilosu 600 TL'den satıldı. İlk erikler, 70 gramlık paketler halinde büyükşehirlere gönderildi. Silifke ve Mut ilçelerinde de üretilen örtü altı eriğin hasadına 10 gün önce başlandı. Üretimin artmasıyla birlikte eriğin kilo fiyatı da 90 TL'ye geriledi.

'15-20 LİRAYA KADAR DÜŞER'

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Keban Mahallesi'nde erik üretimi yapan çiftçi Faruk Doğan hem fiyatından hem rekoltesinden memnun olduğunu söyledi. Doğan, "Yurt içi pazarında bizim için çok iyi fiyata gidiyor. Bu yıl kış şartları zorlu geçti. Eriklerimizi açıktan 15-20 gün önce çıkarttık. Bu yıl eriğin rekoltesinden de çok memnunuz, 20 gün sonra açıkta erikler hasat edilmeye başlayınca fiyatlar 15-20 liralara kadar düşer" dedi. DHA .

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