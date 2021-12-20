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TIMETURK / EKONOMİ / Sert düştü; Dolar 15 TL’nin altında!

Sert düştü; Dolar 15 TL’nin altında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıklamasının ardından dolar 14.27'ye kadar geriledi.

1 Saat Önce
2021-12-20 21:33:39
Sert düştü; Dolar 15 TL’nin altında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamaların ardından dolarda sert bir düşüş izleniyor.

Akşam saatlerinde 18 liranın üzerini gören dolar kuru 15 lira seviyesinin altına geriledi.

Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulduğunu açıkladı.

Buna göre kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan tasarruf sahiplerine ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

Böylece tasarruf sahiplerinin ellerindeki parayı TL'de tutmaları sağlanmaya çalışılacak.

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası döviz kurlarında hızlı bir gerileme yaşandı. Dolar 15 liranın altını görürken, gün içinde 20 liranın üzerine çıkan euro 17 liranın altına sarktı. TL'nin dolar karşısındaki kazancı yüzde 10'u aştı.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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