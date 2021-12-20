Sert düştü; Dolar 15 TL’nin altında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıklamasının ardından dolar 14.27'ye kadar geriledi.