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TIMETURK / EKONOMİ / Serhat Ergin’den Girişimcilere Tavsiyeler

Serhat Ergin’den Girişimcilere Tavsiyeler

Priv Eroğlu adı ile tanınan ve gerek Türkiye’de gerekse Amerika’da yaptığı başarılı çalışmaları ile adını duyuran Serhat Ergin, girişimcilik konusunda tereddüt yaşayan kişilere, “Bir girişime başlamadan önce, yaşayacağınız her türlü başarısızlığın size başarılardan daha fazla şey öğreteceği gerçeğini unutmayın. Başarısızlıkların sizin başarma azminize zarar vermesine fırsat tanımayın, tekrar tekrar denemekten asla vazgeçmeyin.” Şeklindeki sözleri ile cesaret verici açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2021-07-14 20:40:17
Serhat Ergin’den Girişimcilere Tavsiyeler

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Başarılı fotoğraf sanatçısı ve girişimciSerhat Ergin, genç girişimcilere yönelik olarak verdiği tavsiyelerine “Öncelikle bir hedef belirleyin ve bu hedefe ulaşabilmek adına her gün ama her gün farklı farklı bir şeyler deneyin. Deneyimlerinizi gözlemleyin ve sonuçlarına göre yeniden işe koyulun.

Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin, olur mu olmaz mı düşüncesinden sıyrılın. Fikirlerinizden daha değerli bir şey varsa o da bu fikirlerinizi nasıl hayata geçirebileceğinizdir.

Başaramama fikri önünüzü görmenize engel olmasın. Unutmayın! Başarısız olsanız bile yalnız değilsiniz. Girişimcilerin neredeyse yarısı ilk denemelerinde başarısız oluyor. Kaybettiklerinize karşın büyük bir tecrübe edinmiş olursunuz.

Bugüne kadar ortaya çıkmış tüm güzel fikirler, bir problemi çözmek üzere ortaya konulmuşlardır. Bir fikirden fazlasını düşünün. Bir problemi çözmek çıkış noktanız olsun.

Başarının vazgeçilmez anahtarı, sabırdır. İlk başarısızlıkta vazgeçmeyin, sabırlı olmak sizi başarıya ulaştıracak tek yoldur.” Diyerek devam etti.

Serhat Ergin, girişimcilik konusunda dünya çapında başarılı olmuş girişimcilik örneklerinin incelenmesinin, iyi bir ekip çalışmasında bulunulmasının ve kontrolü her zaman elde bulundurmanın da fayda sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Ergin son söz olarak, “Hayallerinizden ve fikirlerinizden asla ama asla vazgeçmeyin. Unutmayın, sonunda kazanan siz olacaksınız.” Dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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