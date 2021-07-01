Serdar Omaç Gurme Sektörde Adını Duyurdu
Gıda alanı Türkiye’nin hatta dünyanın en büyük sektörlerinden biridir. Kırmızı et ise gıda sektörünün alt segmentlerinde bulunan bir kümedir. Şarküteri sektörü ise Pazara ait kurum ve kuruluşların bilinçlenmesi, mevzuatın AB normlarına doğru çekilmeye başlanması, halkın marka bilincinin artması, rekabetin şiddetlenmesi ve benzeri etkenlerden dolayı sektör ve sektördeki firmalar büyük değişim ağına geçmektedir.
SERDAR OMAÇ ve MARKASI SEVET GURME Türkiye'de İlk Gurme şarküteri market zincirlerinin temelini atarak sektörde son zamanlarda özellikle pandemi döneminde adından sıkça bahsettirdiğine kulak misafiri olmuş bulunmaktayız. Gurme Market zincirlerine ise yenilerini dahil ederek hızlı bir ivme yakalayacağı bariz görülmektedir.
“ KENDİM TATMADIĞIM,TÜKETMEDİĞİM BİR ÜRÜNÜ ASLA İKİNCİ BİRİNE ÖNERMEM VE SATMAM. “ Felsefesi ile yoluma bu işe ilk başladığım günden itibaren devam etmekteyim. Ürünlerin özellikle peynir grubunun tamamını Anadolu'yu gezerek bizzat kendim tedarik etmekteyim. İşletmelerimizde hemen hemen 80 çeşit üzerinde peynir mahsulü bulunmaktadır. Gerek yurtiçi gerek yurt dışına çok fazla sipariş almaktayız. Amaç ve hedefimiz para kazanmanın dışında ürünlerimizin kalitesini kıymetli müşterilerimize sunmaktır, maddiyat zaten sırası ile gelecektir. Aynı zamanda yurt dışı toplu sevkiyatlarımızlada ülke milli gelirine katkıda bulunmaktayız. Hedeflerimiz çok büyük ürün yelpaze gamımız çok geniş. Kendimize ve ürünlerimizin kalitesine güvenimiz her zaman tamdır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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