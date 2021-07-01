Serdar Omaç Gurme Sektörde Adını Duyurdu

Gıda alanı Türkiye’nin hatta dünyanın en büyük sektörlerinden biridir. Kırmızı et ise gıda sektörünün alt segmentlerinde bulunan bir kümedir. Şarküteri sektörü ise Pazara ait kurum ve kuruluşların bilinçlenmesi, mevzuatın AB normlarına doğru çekilmeye başlanması, halkın marka bilincinin artması, rekabetin şiddetlenmesi ve benzeri etkenlerden dolayı sektör ve sektördeki firmalar büyük değişim ağına geçmektedir.